Triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Theo kế hoạch, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo và thị trường văn hóa. Trong đó chú trọng xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu số chuyên ngành, số hóa di sản văn hóa.

Kế hoạch cũng xác định các lĩnh vực công nghiệp văn hóa trọng tâm gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa. Các nhiệm vụ được ngành phân công cụ thể cho từng phòng chuyên môn, phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các địa phương liên quan triển khai thường xuyên trong giai đoạn 2026-2030.