Triển khai chiến dịch truyền thông sáng tạo 'Thịt rừng, đừng ăn!'

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: B.N

Tại chiến dịch, các đại biểu và người dân được tham gia nhiều hoạt động, trong đó có triển lãm giới thiệu 7 mô hình động vật hoang dã, gồm: Tê tê, sao la, tê giác, voọc Hà Tĩnh, chuột Phong Nha, mang Trường Sơn và gà lôi lam mào trắng. Mỗi mô hình có bảng thông tin về đặc điểm, tình trạng bảo tồn và các mối đe dọa đối với loài.

Bên cạnh đó, người dân còn được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo để quan sát động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên; tham gia các trò chơi nhận diện loài, ghép bộ phận động vật và trả lời câu hỏi tìm hiểu về bảo tồn động vật hoang dã.

Đại biểu và người dân trải nghiệm công nghệ thực tế ảo để quan sát động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên - Ảnh: B.N

Thông qua chiến dịch truyền thông sáng tạo “Thịt rừng, đừng ăn!”, người dân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, không săn bắt, mua bán, sử dụng, tiêu thụ hoặc tiếp tay cho các hành vi tiêu thụ động vật hoang dã vi phạm pháp luật.

Đồng thời, chiến dịch cũng vận động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không quảng cáo, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trái quy định, từ đó góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm và chung tay bảo vệ động vật hoang dã.

Đoàn viên, thanh niên tham quan triển lãm ảnh về động vật hoang dã và tham gia các trò chơi nhận diện loài, ghép các bộ phận động vật - Ảnh: B.N

Các hoạt động của chiến dịch sẽ diễn ra đến hết ngày hôm nay tại phường Đồng Hới. Sau đó, tiếp tục được triển khai tại phường Nam Đông Hà và xã Cam Lộ.