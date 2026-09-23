Triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Theo Chỉ thị, thời gian qua tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn chậm so với yêu cầu; đến nay, tỉnh mới xây dựng cơ sở dữ liệu được hơn 175.784 thửa đất, đạt 10,4%.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tiến độ, chất lượng triển khai nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Cơ sở dữ liệu đất đai sau khi hoàn thành phải được đưa vào hoạt động ngay, phục vụ công tác quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Theo Chỉ thị, cơ sở dữ liệu đất đai sau khi hoàn thành phải được đưa vào hoạt động ngay, phục vụ công tác quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; đồng thời được vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và đồng bộ theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kết nối, chia sẻ với các ngành kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tổ chức triển khai công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Tài chính tham mưu, ưu tiên tập trung nguồn lực cho đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu. Công an tỉnh phối hợp đối chiếu, xác thực thông tin chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai.

Đối với UBND các xã, phường, Chỉ thị yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phân công cán bộ, công chức và huy động các lực lượng phù hợp; ưu tiên thời gian, nhân lực cho nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu. Các địa phương đồng thời phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm rõ chủ trương, mục đích, yêu cầu, quyền và trách nhiệm của người sử dụng đất; phối hợp với lực lượng chức năng trong rà soát, đối chiếu thông tin và quá trình đo đạc, kê khai, đăng ký đất đai.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai Chỉ thị, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải được kịp thời báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Việc triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.