Triển khai chiến dịch '100 ngày đêm cao điểm chuẩn hóa, số hóa tài liệu tồn đọng'

Theo đó, mục tiêu cụ thể, phấn đấu trong thời gian 100 ngày đêm thực hiện chiến dịch, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoàn thành chỉnh lý sơ bộ 100% và chỉnh lý hoàn chỉnh tối thiểu 50% khối lượng tài liệu tồn đọng hiện có của đơn vị, số hóa tối thiểu 10% khối lượng tài liệu đủ điều kiện số hóa đã được chỉnh lý hoàn chỉnh; UBND cấp xã hoàn thành chỉnh lý sơ bộ 100% và chỉnh lý hoàn chỉnh tối thiểu 20% khối lượng tài liệu tồn đọng hiện có của đơn vị, số hóa tối thiểu 10% khối lượng tài liệu đủ điều kiện số hóa đã được chỉnh lý hoàn chỉnh; Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thực hiện sắp xếp, chỉnh lý tài liệu của cấp huyện (cũ) hiện đang bảo quản tối thiểu 30%; lựa chọn tài liệu có giá trị, tần suất sử dụng cao để phục vụ công tác số hóa tài liệu.

Trong thời gian 100 ngày đêm thực hiện chiến dịch, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉnh lý sơ bộ 100% và chỉnh lý hoàn chỉnh tối thiểu 50% khối lượng tài liệu tồn đọng hiện có của đơn vị - Ảnh: N.L.M

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu hoàn thành số hóa 100% tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao, phục vụ hoạt động quản lý điều hành. Trong đó, ưu tiên thực hiện số hóa tập lưu văn bản đi của các cơ quan, đơn vị, địa phương từ năm 2020 trở về trước. 100% văn bản, tài liệu điện tử giai đoạn 2020-2026 trên các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (cũ) được thu thập, cập nhật, trích xuất cơ sở dữ liệu để bàn giao, thu nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh. 100% các ngành, lĩnh vực có cơ sở dữ liệu thực hiện kiểm tra, rà soát và xây dựng kế hoạch chuẩn hóa, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ với kho dữ liệu dùng chung của tỉnh theo quy định khi có yêu cầu.

Được biết, hiện nay, tổng số tài liệu tồn đọng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khoảng hơn 28.700 mét giá, trong đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hơn 6.000 mét giá ; cấp huyện (cũ) khoảng 11.700 mét giá; cấp xã khoảng 11.000 mét giá.