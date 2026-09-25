Triển khai chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính yêu cầu dữ liệu phải chính xác

Số đăng ký phải sát khả năng giải ngân

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 15207/BTC-PTHT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam triển khai phương án chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết, theo Quyết định 1129/QĐ-TTg, chỉ tiêu 2.2 (tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm thực tế so với tiến độ giải ngân đơn vị đăng ký thực hiện) được xác định trên cơ sở mức độ hoàn thành số vốn đăng ký giải ngân trong tháng, với điểm tối đa 45 điểm.

Do đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải xác định số đăng ký giải ngân trên cơ sở tiến độ từng dự án, khả năng thực hiện và giải ngân trong tháng. Các đơn vị cũng phải tính đến những yếu tố khách quan, bất khả kháng và nguyên nhân chủ quan, khách quan có thể ảnh hưởng đến tiến độ.

Bộ Tài chính yêu cầu dữ liệu phải chính xác khi thực hiện chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị đăng ký kế hoạch vốn giải ngân hàng tháng sát với khả năng thực tế, đồng thời chịu trách nhiệm về số liệu đăng ký và dữ liệu cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính (CSDLTC).

Các đơn vị phải thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện, giải ngân của từng dự án và tham khảo số liệu giải ngân được Bộ Tài chính công khai hằng tuần để xác định số đăng ký phù hợp, hạn chế trường hợp số đăng ký chưa sát với khả năng thực hiện thực tế.

Số liệu đăng ký trên Hệ thống CSDLTC phải thống nhất với số liệu các đơn vị tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công .

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước lên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công (Hệ thống ĐTC). Dữ liệu này là cơ sở để các đơn vị đăng ký giải ngân và triển khai phương án chấm điểm.

Xác định đúng phạm vi vốn và số liệu

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị xác định đúng phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công trong báo cáo giải ngân. Phạm vi số liệu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN được xác định trên cơ sở kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngày 24/7/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 10950/BTC-PTHT hướng dẫn phương án chấm điểm và tổ chức chấm điểm thử trong tháng 7, tháng 8/2026. Ngày 10/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trao đổi về cách xác định số đăng ký giải ngân, nguồn và phạm vi số liệu phục vụ chấm điểm, cập nhật khó khăn, vướng mắc và vận hành Hệ thống CSDLTC.Trên cơ sở kết quả chấm điểm thử tháng 7, tháng 8 và ý kiến của các đơn vị về dự thảo báo cáo kết quả chấm điểm thử tháng 7, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị triển khai phương án chấm điểm theo Quyết định 1129/QĐ-TTg.

Đối với những nguồn vốn địa phương phản ánh, như nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, nguồn hỗ trợ năm 2026 để khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai, các đơn vị phải căn cứ quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền để xác định.

Những nguồn vốn không được giao là kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN không thuộc phạm vi tổng hợp số liệu giải ngân phục vụ chấm điểm.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị rà soát phạm vi, nguồn vốn và thời điểm xác định số liệu; đồng thời nhập đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn dữ liệu trên Hệ thống CSDLTC và Hệ thống ĐTC.

Đối với số liệu giải ngân của kỳ báo cáo, các đơn vị phải chủ động rà soát, đối chiếu với các cơ quan thanh toán trước khi báo cáo về Bộ Tài chính. Việc đối chiếu nhằm bảo đảm số liệu sử dụng để chấm điểm chính xác và thống nhất.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ, cụ thể những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên Hệ thống CSDLTC.

Thông tin về khó khăn, vướng mắc vừa phục vụ đánh giá việc chấp hành chế độ báo cáo, vừa giúp rà soát, phân tích nguyên nhân, đánh giá và giải thích kết quả giải ngân, nhất là đối với trường hợp có tỷ lệ giải ngân thấp. Các thông tin này cũng phục vụ công tác theo dõi, điều hành và tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề cần xử lý.

Một đầu mối nhập dữ liệu

Đối với tài khoản nhập dữ liệu, Bộ Tài chính yêu cầu mỗi bộ, cơ quan trung ương và địa phương thống nhất một đầu mối duy nhất, tương ứng một tài khoản, để thực hiện nhập dữ liệu trên Hệ thống CSDLTC.

Các đơn vị phải rà soát lại đầu mối nhập dữ liệu, thông báo và đăng ký với Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số để xử lý tài khoản còn lại. Trường hợp có nhu cầu cấp bổ sung tài khoản để khai thác dữ liệu, đơn vị phải có văn bản gửi Bộ Tài chính và xác định rõ tài khoản nhập dữ liệu, tài khoản khai thác dữ liệu.

Đối với thông tin khó khăn, vướng mắc, mỗi nhóm vấn đề phải được mô tả cụ thể, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan và kiến nghị, giải pháp xử lý.

Hệ thống CSDLTC không giới hạn số lượng trường dữ liệu nhập theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị nhập riêng từng nhóm để bảo đảm thông tin được phân loại, tổng hợp và khai thác đầy đủ.

Về điều kiện kết nối, Bộ Tài chính cho biết Hệ thống hiện sử dụng mạng nội bộ của Bộ để bảo đảm an toàn, bảo mật. Khi mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án kết nối giữa các cơ quan.

Bộ Tài chính cũng đề nghị người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo việc thực hiện phương án chấm điểm, kiểm tra chất lượng số liệu đăng ký giải ngân và các thông tin cập nhật trên Hệ thống CSDLTC, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và đúng thời hạn.

Trong kỳ chấm điểm thử tháng 9 và quý III/2026, các đơn vị tiếp tục phản ánh khó khăn, vướng mắc, trong đó nêu rõ tình huống, số liệu cụ thể và đề xuất giải pháp tháo gỡ nếu có.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổng hợp kết quả chấm điểm kỳ tháng 9, quý III/2026 cùng kết quả các kỳ tháng 7, tháng 8 và ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để đánh giá việc triển khai trong thực tế. Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.