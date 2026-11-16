Triển khai cập nhập khung kiến trúc chính quyền số và mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Các đại biểu tỉnh Sơn La dự cuộc làm việc trực tuyến triển khai cập nhập khung kiến trúc chính quyền số và mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã, phường.

Dự làm việc trực tuyến, tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 8 xã, phường dự kiến thí điểm triển khai mô hình chuyển đổi số.

Cuộc làm việc được trực tuyến đến các xã, phường.

Đại biểu các sở ngành tỉnh Sơn La dự cuộc làm việc trực tuyến.

Thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 14/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về cập nhật Khung kiến trúc chính quyền số của tỉnh, đồng thời thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện. Tỉnh tập trung phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia chuẩn hóa các yêu cầu kỹ thuật, mô hình kiến trúc mục tiêu, bộ dữ liệu và danh mục nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện và vận hành.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành khảo sát hiện trạng chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị; cung cấp đầy đủ hồ sơ, đề án liên quan để đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng Khung kiến trúc chính quyền số tỉnh Sơn La phiên bản 1.0, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Mô hình chuyển đổi số cấp xã tỉnh Sơn La dự kiến được triển khai thí điểm tại 8 địa phương, gồm phường Chiềng Cơi, Mộc Châu và các xã: Chiềng Mung, Chiềng Hặc, Ngọc Chiến, Chiềng Khương, Mường La, Mường Lạn, với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Điểm nhấn của mô hình là xây dựng Điểm tiếp nhận và trả kết quả gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bản; biên soạn tài liệu hướng dẫn bằng tiếng dân tộc để phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ các hợp tác xã, chủ thể OCOP, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đồng thời triển khai các giải pháp y tế từ xa, học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Kế hoạch được thực hiện đến hết năm 2030, chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, đến hết năm 2026, tập trung chuẩn bị và triển khai thí điểm; giai đoạn 2 (2027-2028), tổ chức mở rộng; giai đoạn 3 (2029-2030), hoàn thiện mô hình.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của Cục Chuyển đổi số quốc gia và các đơn vị chuyên môn để hoàn thiện Khung kiến trúc chính quyền số và kế hoạch triển khai mô hình chính quyền số cấp xã. Các xã, phường chủ động khảo sát thực tế về hạ tầng, nhân lực, quy trình xử lý công việc, từ đó đề xuất danh mục các bài toán ưu tiên phù hợp với nhu cầu cơ sở; tập trung vào những giải pháp có thể triển khai ngay, phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, rà soát, kế thừa, nâng cấp các phần mềm, nền tảng, cơ sở dữ liệu hiện có; xây dựng kho dữ liệu dùng chung đồng bộ, gắn với cơ chế kiểm soát chặt chẽ tiến độ nhập liệu. Tỉnh đề nghị Cục Chuyển đổi số quốc gia tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, phương pháp đo lường; phối hợp định hướng triển khai tại 8 xã, phường thí điểm; hỗ trợ lựa chọn đơn vị tư vấn, doanh nghiệp công nghệ có uy tín để triển khai mô hình hiệu quả.

Đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia đề nghị tỉnh phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng bên; sớm hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm hoàn thành thí điểm trước ngày 30/6/2027, tiến tới hoàn thành mô hình chuyển đổi số cấp xã trong năm 2027. Cục Chuyển đổi số quốc gia sẽ đồng hành với tỉnh Sơn La trong hướng dẫn chuyên môn, thiết lập công cụ đo lường và phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.