Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong số những trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh tại phường Nam Sầm Sơn có 38 hộ với 71 lô đất liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn, tại xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương trước đây.

Các đại biểu dự hội nghị.

Được biết, từ năm 2006 đến năm 2009, chính quyền địa phương đã thực hiện thu hồi đất của các hộ dân, bàn giao mặt bằng cho dự án, nhưng UBND huyện Quảng Xương không phê duyệt phương án tái định cư, không ban hành quyết định giao đất tái định cư, không phê duyệt giá đất tái định cư; UBND xã Quảng Hùng giao đất không đúng thẩm quyền, giao vượt diện tích... ảnh hưởng đến quá trình cấp GCNQSDĐ.

Đại diện UBND phường Nam Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị.

UBND phường Nam Sầm Sơn kiến nghị tỉnh và ngành chức năng hướng dẫn hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Quảng Hùng; hướng dẫn địa phương trong quá trình cấp GCNQSDĐ đối với các hộ chưa nộp hoặc nộp chưa đủ tiền sử dụng đất...

Sai sót về thủ tục của cơ quan nhà nước trước đây thì cơ quan nhà nước hiện nay có trách nhiệm khắc phục, không để người dân tiếp tục chịu thiệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Từ thực trạng trên Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nêu rõ: Sai sót về thủ tục của cơ quan nhà nước trước đây thì cơ quan nhà nước hiện nay có trách nhiệm khắc phục, không để người dân tiếp tục chịu thiệt; việc thuộc thẩm quyền của cấp xã thì cấp xã quyết định; điều chỉnh quy hoạch và xét cấp giấy chứng nhận làm song song, trường hợp nào đủ điều kiện thì cấp ngay, không để làm chậm việc cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Vụ việc tại Nam Sầm Sơn không phải cá biệt. Theo thống kê, toàn tỉnh còn hơn 19.000 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền chưa được cấp giấy chứng nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 4 vấn đề phải xử lý trên phạm vi toàn tỉnh đó là tồn đọng phát sinh ngay từ khâu bồi thường, tái định cư: Đất đã thu hồi, đất tái định cư đã bàn giao trên thực địa nhưng không hoàn thiện quyết định giao đất, giá đất, không cấp GCNQSDĐ. Các dự án đang thu hồi đất hiện nay không được để lặp lại tình trạng này.

Hồ sơ đất đai, bồi thường, tái định cư của cấp huyện trước đây bàn giao chưa đầy đủ khi sắp xếp đơn vị hành chính, làm cấp xã thiếu căn cứ để giải quyết.

Cấp xã chưa mạnh dạn quyết định việc thuộc thẩm quyền, còn chờ hướng dẫn; sở, ngành hướng dẫn chung chung rồi chuyển lại cho cấp xã. Văn bản đi lại nhiều vòng nhưng hồ sơ của người dân chưa được giải quyết.

Còn tình trạng lấy lý do chưa điều chỉnh xong quy hoạch, chưa làm rõ trách nhiệm của cán bộ trước đây để chậm giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.

... các sở, ngành, địa phương, đơn vị nêu cao trách nhiệm, triển khai cao điểm giải quyết các vướng mắc trong giao đất và cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị nêu cao trách nhiệm, triển khai cao điểm giải quyết các vướng mắc trong giao đất và cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh. Phải xem đây là nhiệm vụ cấp bách, tập trung tháo gỡ vướng mắc để giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai. Trong đó, phải khẩn trương rà soát, lập danh mục các khu tái định cư, mặt bằng quy hoạch trên toàn tỉnh có tình trạng tương tự Nam Sầm Sơn, tham mưu cho tỉnh khẩn trương giải quyết, tránh tình trạng tồn đọng kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Riêng vụ việc tại Nam Sầm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường khẩn trương lập bảng thống kê chi tiết từng lô, từng hộ theo diện tích quy hoạch, hiện trạng sử dụng, thời điểm giao đất, giấy tờ hồ sơ nộp tiền sử dụng đất, phân loại 38 hộ theo 3 nhóm của Chỉ thị số 15, hoàn thiện trước ngày 30/11/2026. Đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân, công khai kết quả phân loại, lộ trình giải quyết từng nhóm.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến các sở, ngành, xác định đúng hình thức điều chỉnh, lấy ý kiến người dân theo quy định và hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Quảng Hùng xong trước ngày 5/12, công bố công khai và gửi hồ sơ về Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đối với nhóm các hộ đủ điều kiện cấp, UBND phường hướng dẫn các hộ lập hồ sơ ngay sau buổi đối thoại, hoàn thành cấp GCNQSDĐ trước ngày 5/12/2026, không chờ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Đối với nhóm chưa đủ điều kiện nhưng có khả năng xử lý, UBND phường xây dựng phương án xử lý cho từng hộ, hoàn thành trước ngày 15/12 và giải quyết xong trước ngày 26/12/2026. Đối với trường hợp không đủ điều kiện thì phải thông báo bằng văn bản cho từng hộ, nêu rõ căn cứ pháp lý và hướng dẫn xử lý xong trước ngày 10/12.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và Thuế tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh ban hành hướng dẫn theo từng nhóm vấn đề để UBND phường Nam Sầm Sơn và các địa phương khác trong tỉnh làm căn cứ thực hiện.

Tiếp tục theo dõi, thông tin về lộ trình, mốc thời gian giải quyết cấp GCNQSDĐ cho 38 hộ tại phường Nam Sầm Sơn và trách nhiệm của từng cơ quan, cho đến khi các hộ được nhận giấy chứng nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền về việc cấp GCNQSDĐ đối với đất giao không đúng thẩm quyền tại các địa phương trên các ấn phẩm; biểu dương cách làm tốt, phản ánh nơi làm chậm, nơi gây phiền hà, khuyến cáo người dân cẩn trọng với các hình thức lừa đảo lo thủ tục hồ sơ... Trong đó, tiếp tục theo dõi, thông tin về lộ trình, mốc thời gian giải quyết cấp GCNQSDĐ cho 38 hộ tại phường Nam Sầm Sơn và trách nhiệm của từng cơ quan, cho đến khi các hộ được nhận giấy chứng nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn, giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan liên quan cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao thành đầu mục, mốc thời gian theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”.