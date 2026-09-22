Triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Y tế

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố các quyết định của UBND tỉnh cho thôi giữ chức Giám đốc Sở Y tế theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Chí Thanh; công bố quyết định giao ông Nguyễn Tấn Lực thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Y tế.

Đồng thời, theo quyết định, ông Trần Quang Khoá, Phó Giám đốc Sở Y tế, được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao quyết định cho thôi giữ chức Giám đốc Sở Y tế theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: BÍCH NGỌC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao quyết định giao ông Nguyễn Tấn Lực thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Trần Quang Khoá, Phó Giám đốc Sở Y tế. Ảnh: BÍCH NGỌC

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân ghi nhận những đóng góp của các cán bộ trong quá trình công tác.

Đối với cán bộ được giao nhiệm vụ mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Sở Y tế giữ vững đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BÍCH NGỌC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của ngành Y tế, nhất là trong bối cảnh ngành đang triển khai nhiều nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Các cán bộ được giao nhiệm vụ mới cần chủ động nắm tình hình, tăng cường tham mưu, phối hợp với các đơn vị và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công./.