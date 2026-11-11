Triển khai các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone

Ngày 9-11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone và cơ chế tín chỉ carbon.

Theo đó, nhằm triển khai Văn bản hợp nhất số 112 ngày 3-11 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hợp nhất Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai văn bản hợp nhất để các đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định. Sở chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Các đơn vị, địa phương liên quan chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp theo đúng quy định.

Một dự án điện mặt trời ở xã Nam Cam Ranh.

Văn bản hợp nhất số 112 quy định áp dụng đối với các cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO₂ tương đương trở lên; các cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn, gồm: nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp, công ty kinh doanh vận tải hàng hóa, tòa nhà thương mại tiêu thụ từ 1.000 TOE/năm (TOE là đơn vị quy đổi các dạng năng lượng như điện, than, khí, xăng dầu… tương đương tấn dầu quy đổi) trở lên và các cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất từ 65.000 tấn/năm trở lên đều thuộc diện phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Các cơ sở này có trách nhiệm cung cấp số liệu hoạt động, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với hạn ngạch được phân bổ. Các biện pháp giảm nhẹ được khuyến khích áp dụng bao gồm đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, chuyển đổi năng lượng và tham gia các cơ chế bù trừ tín chỉ carbon.

Lộ trình phát triển thị trường carbon trong nước được xác định theo hai giai đoạn. Đến hết năm 2028, xây dựng và vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước, thiết lập Hệ thống đăng ký quốc gia và triển khai các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon. Từ năm 2029, chính thức triển khai cơ chế đấu giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính, hoàn thiện các quy định quản lý giao dịch trong nước và kết nối với thị trường carbon thế giới.

Cùng với giảm phát thải khí nhà kính, văn bản hợp nhất đưa ra lộ trình loại trừ đối với các chất làm suy giảm tầng ozone (HCFC) và các chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát (HFC). Đối với HCFC, tổng lượng tiêu thụ quốc gia được cắt giảm theo từng giai đoạn, hướng tới loại trừ hoàn toàn từ ngày 1-1-2040.

Văn bản hợp nhất số 112 nhằm cụ thể hóa cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Việc chủ động tuân thủ quy định của các doanh nghiệp và địa phương không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn mở ra cơ hội kinh tế mới từ thị trường carbon.