Nhân viên Điện lực Như Xuân - Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện khắc phục lưới điện sau mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tiếp tục gây ảnh hưởng đến hệ thống điện tại nhiều địa bàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Với tinh thần khẩn trương, chủ động ứng phó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang tập trung nhân lực, phương tiện và vật tư, triển khai các phương án xử lý sự cố, từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Tính đến 18h ngày 18/9, toàn tỉnh còn khoảng 7.000 khách hàng bị gián đoạn cấp điện do ảnh hưởng của ngập lụt. So với thời điểm 7h cùng ngày, khi còn 15.078 khách hàng bị ảnh hưởng, số khách hàng được khôi phục cấp điện đã giảm đáng kể. Kết quả này có được từ việc các đơn vị điện lực khẩn trương kiểm tra hiện trường, xử lý các vị trí sự cố và cấp điện trở lại tại những khu vực đã bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp đến hiện trường các vị trí TBA bị ngập lụt, yêu cầu các đơn vị khi nước rút, đảm bảo an toàn mới cấp điện trở lại.

Hiện tại, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang duy trì chế độ trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ; bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện vận chuyển, xe cẩu để điều động xử lý sự cố khi điều kiện cho phép. Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình, phân loại khu vực bị ảnh hưởng, xây dựng phương án ưu tiên cấp điện phù hợp.

Đặc biệt, tại các khu vực ngập lụt, việc khôi phục cấp điện được thực hiện trên nguyên tắc an toàn là yêu cầu hàng đầu. Đường dây, thiết bị điện phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đóng điện trở lại nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn điện đối với người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Trong những ngày tới, nếu mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Công ty sẽ tiếp tục duy trì lực lượng trực, bám sát hiện trường, chủ động đánh giá nguy cơ và triển khai các phương án khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện an toàn cho phép.