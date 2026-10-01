Triển khai các nhiệm vụ về dữ liệu, hạ tầng và Cổng Dịch vụ công quốc gia

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về dữ liệu đã được tập trung triển khai tương đối đồng bộ trên các mặt từ hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng kiến trúc và mô hình quản trị dữ liệu; chuẩn hóa, phân loại dữ liệu; tổ chức kết nối, chia sẻ, khai thác; đánh giá chất lượng cơ sở dữ liệu đến bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.

Đến nay, đã có 12 bộ, ngành ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu; 18 đơn vị đã ban hành từ điển dữ liệu. Bộ Công an đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai rà soát, đánh giá, xếp hạng cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí quy định, làm cơ sở xác định chất lượng, mức độ hoàn thiện, khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều, chưa bảo đảm tính đồng bộ về trình tự và thời điểm ban hành. Tại một số cơ quan, việc xác định vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản dữ liệu, chủ quản cơ sở dữ liệu, đơn vị quản lý, đơn vị vận hành và đơn vị khai thác, sử dụng dữ liệu còn chưa rõ.

Đối với tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, tỉnh đã quyết liệt bám sát chỉ đạo của Trung ương thực hiện các nhiệm vụ về dữ liệu, dịch vụ công. Theo đó, tỉnh đã từng bước hoàn thiện nền tảng thể chế và kiến trúc quản trị dữ liệu. Trong đó, đã ban hành Kế hoạch Chiến lược dữ liệu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời xây dựng, hoàn thiện danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở của tỉnh.

Đối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh đã kết nối với 24 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của quốc gia và các bộ, ngành. Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đã hoàn thành giai đoạn 1; Cổng dữ liệu mở được duy trì, khai thác ổn định, đã công khai dữ liệu trên 12 lĩnh vực, với trên 1.500 dữ liệu được chia sẻ và 54.483 lượt truy cập. Công tác số hóa, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu đạt những kết quả bước đầu rõ nét. Tỉnh đã hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử với 3.172.600 dữ liệu.

Đối với dữ liệu đất đai, toàn tỉnh có 2.938.680 thửa đất; đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên hệ thống VNLIS đối với 2.371.294 thửa, đạt 80,7%; trong số đó, 1.978.433 thửa đã được làm giàu, làm sạch, bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, dữ liệu, hạ tầng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; tình hình cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu; nhu cầu sử dụng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia …

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tiến độ hoàn thành; đồng thời tập trung xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, cung cấp dịch vụ công và sử dụng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ.