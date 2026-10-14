Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng

Theo đó, trong lĩnh vực thương mại và du lịch, thành phố tập trung kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường xuất khẩu và hệ thống phân phối sản phẩm địa phương; chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, tổ chức các điểm bán bình ổn giá phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển logistics, kinh tế đêm, kết nối sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch; tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, giải trí, nhất là chuỗi sự kiện chào năm mới để thu hút khách.

Các sở, ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, đơn hàng, lao động, thị trường và vốn; tạo điều kiện mở rộng công suất, tăng sản lượng. Thành phố đẩy nhanh các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp và năng lượng; rà soát dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chưa đi vào hoạt động để đề xuất phương án xử lý.

Trong lĩnh vực xây dựng, tập trung hoàn thành thủ tục để khởi công các dự án trong quý IV/2026; tháo gỡ vướng mắc về vật liệu, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán.

Kế hoạch đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 88% vào cuối tháng 10, đạt 93% vào cuối tháng 11 và 98% vào cuối tháng 12/2026; phấn đấu hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027. UBND thành phố giao các đơn vị rà soát từng dự án, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý vướng mắc về bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng; theo dõi tình hình giải ngân hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc về dự án, đất đai, phấn đấu xử lý dự án đủ điều kiện trong năm 2026; tập trung tháo gỡ để khởi động lại các dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Hoiana, Cocobay, DAP. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Tại vị trí số 3 và số 4, hoàn thành hồ sơ xây dựng, môi trường để khởi công trong tháng 12/2026...

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả hằng tuần. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo theo phân công, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; kết quả thực hiện là cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.