Triển khai các nghị quyết theo tinh thần '6 rõ' và kiểm đếm kết quả bằng sản phẩm

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 226 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Đoàn kiểm tra) lần lượt tổ chức các Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì các hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì các hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Quảng Ninh.

Cùng dự có các thành viên Đoàn kiểm tra; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các ban, sở, ngành hai địa phương.

Khắc phục hạn chế theo tinh thần “6 rõ”

Phát biểu tại các hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, công phu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh trong quá trình làm việc với Đoàn kiểm tra.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 tại Hưng Yên và Quảng Ninh đều được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu “6 rõ”.

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá, tại cả hai địa phương, việc quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc; phương thức tổ chức thực hiện từng bước chuyển từ chú trọng quán triệt, ban hành văn bản sang giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện.

Đáng chú ý, việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 tại Hưng Yên và Quảng Ninh đều được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) và đã có những chuyển biến trên một số mặt.

Đối với Hưng Yên, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận những chuyển biến trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng, thực hiện Nghị quyết 57 và đổi mới đánh giá cán bộ. Công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm được triển khai với khối lượng lớn; phương pháp đánh giá cán bộ từng bước chuyển từ nhận xét định tính sang gắn với chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và hiệu quả công việc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Quảng Ninh, những chuyển biến được đồng chí Bộ trưởng ghi nhận tập trung ở việc kiện toàn nhân lực cho cấp xã, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Nghị quyết 57. Địa phương cũng có nhiều cách làm đổi mới trong công tác cán bộ, như quy hoạch theo hướng động, mở; đánh giá cán bộ theo nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả; tăng cường ứng dụng dữ liệu trong quản lý, theo dõi nhiệm vụ và công tác cán bộ; từng bước chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản trị đội ngũ trên cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, sớm xây dựng kế hoạch khắc phục và phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trên tinh thần “6 rõ”; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát phải tiếp tục được theo dõi đến sản phẩm, kết quả cuối cùng; không coi việc đã ban hành cơ chế, xây dựng phương án, hoàn thành thủ tục hoặc đã triển khai là đồng nghĩa với việc đã khắc phục xong hạn chế, khuyết điểm. Với những vấn đề có tính lặp lại, phải làm rõ nguyên nhân từ nhận thức, quy định, tổ chức thực hiện hay trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo để có giải pháp xử lý căn cơ.

Việc khắc phục phải được thể hiện bằng chuyển biến thực tế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phải được đo đếm bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể.

Bộ trưởng Lương Tam Quang

Cùng với khắc phục những tồn tại, hạn chế, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu hai địa phương chuyển mạnh việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương từ “quán triệt” sang “tổ chức thực hiện và đo đếm kết quả”; tiếp tục hoàn thiện chu trình từ quán triệt, cụ thể hóa đến giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm, theo dõi tiến độ, kiểm chứng sản phẩm và đánh giá kết quả.

Theo đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, phải khắc phục tình trạng nghị quyết được triển khai đầy đủ về hình thức nhưng kết quả thực tế chưa tương xứng; tránh tư duy làm theo phong trào, tránh ban hành quá nhiều chương trình, kế hoạch nhưng thiếu trọng tâm, trọng điểm. Những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện phải được xác định rõ, phân công cụ thể theo tinh thần “6 rõ” và kiểm đếm kết quả bằng sản phẩm.

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương phải chuyển mạnh từ "quán triệt" sang "tổ chức thực hiện và đo đếm kết quả".

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị.

Với Hưng Yên, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý địa phương nằm trong vùng động lực của đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô, có hệ thống giao thông thuận lợi, là điểm kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phía Đông Bắc, đang đứng trước cả thời cơ lớn và yêu cầu phát triển cao. Vì vậy, cùng với duy trì tốc độ phát triển cao, thực chất, bền vững, tỉnh phải bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, trật tự.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Hưng Yên tiếp tục cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương; xác định rõ nhiệm vụ, phân công cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và kiểm đếm kết quả bằng sản phẩm; đồng thời tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” trong thực hiện Nghị quyết 57.

Với Quảng Ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026 là dấu mốc quan trọng, không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức mà tạo ra bước chuyển về chất, mở ra thời cơ, vận hội mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn đối với địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang điều hành phần tham luận.

Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh cần có tư duy mới, cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ỳ vì lợi ích chung; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”

Một nội dung được Bộ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt nhấn mạnh tại cả hai hội nghị là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ, là nhiệm vụ "then chốt của then chốt".

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu hai địa phương tiếp tục rà soát, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là ở cấp cơ sở và những lĩnh vực còn thiếu nhân lực chuyên sâu; gắn bố trí cán bộ với vị trí việc làm, năng lực thực thi, khối lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng Hưng Yên và Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng, lợi thế và những kết quả đã đạt được.

Phương pháp đánh giá cán bộ phải tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả; sử dụng thực chất kết quả đánh giá trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, miễn nhiệm, thay thế và sàng lọc cán bộ, góp phần thực hiện chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”.

Trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm tầm nhìn, tính kế thừa và tính mở; không quy hoạch cho “đủ cơ cấu”, “đủ số lượng”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với kiểm soát quyền lực, cần xây dựng cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó vì lợi ích chung. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý phải phân biệt rõ giữa bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung với bao che, dung túng cho cán bộ sai phạm; không lấy đổi mới, sáng tạo làm lý do để hợp thức hóa sai phạm, không lấy tinh thần dám nghĩ, dám làm để biện minh cho hành vi vụ lợi, cố ý làm trái.

Hưng Yên và Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng, lợi thế và những kết quả đã đạt được; đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu tăng cường chuyển đổi số trong công tác cán bộ, tiếp tục chuẩn hóa, kết nối dữ liệu, từng bước hình thành dữ liệu xuyên suốt các khâu của công tác cán bộ phục vụ quản lý, đánh giá, dự báo, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; chuyển từ số hóa hồ sơ sang quản trị đội ngũ trên cơ sở dữ liệu.

Ở nội dung này, mỗi địa phương có những kết quả bước đầu riêng. Tại Hưng Yên, việc bố trí cán bộ chủ chốt cấp xã không phải người địa phương được thực hiện với tỷ lệ cao ở nhiều chức danh; phương pháp đánh giá cán bộ đã có chuyển biến theo hướng gắn với chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và hiệu quả công việc.

Tại Quảng Ninh, công tác quy hoạch cán bộ được triển khai theo hướng động, mở, dành dư địa phát hiện, bổ sung nhân tố mới; 100% Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chỉ huy trưởng quân sự xã không phải là người địa phương. Việc đánh giá cán bộ được đổi mới theo nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả; công tác thẩm định, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị được gắn với các khâu quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và chuẩn bị nhân sự.

Đối với những hạn chế, khuyết điểm đã rõ, thuộc thẩm quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu hai địa phương chủ động chỉ đạo khắc phục ngay, không chờ các thủ tục tiếp theo mới triển khai. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, kiến nghị kịp thời; nội dung đề xuất phải cụ thể, làm rõ trách nhiệm và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự hội nghị.

Trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn kiểm tra, đặc biệt là những nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định sẽ nghiêm túc rà soát, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chủ động xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.