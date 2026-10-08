Triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh

Hội nghị thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban; dự thảo lịch triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm; đề cương tuyên truyền về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh; dự thảo kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; cuộc thi sáng tác biểu trưng logo và cuộc thi sáng tác thơ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung, đề xuất những vấn đề còn thiếu, làm rõ nội dung, tiến độ và trách nhiệm của từng thành viên, để các hoạt động được triển khai thiết thực, trang trọng, tạo sức lan tỏa và giáo dục truyền thống sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các thành viên tiểu ban tiếp tục nghiên cứu kỹ các dự thảo, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp với cơ quan thường trực thực hiện những phần việc được giao, trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để thống nhất giải quyết.