Triển khai các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở Hà Nội

Đoàn thanh niên thôn Xuân Nộn, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội tích cực tham ga vệ sinh môi trường, xây dựng khu vực sinh sông "Xanh - Schj -Đẹp". Ảnh: Thắng Trung/Bnews/vnanet.vn

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố, nhằm tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài, từng bước cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và tăng cường phân loại rác tại nguồn.

Thành phố yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ việc phân loại rác tại nguồn; tăng cường thu gom, vận chuyển đúng giờ; giảm tình trạng tồn lưu rác; xóa các điểm đen, điểm tập kết rác tự phát; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, máy móc hiện đại trong thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý.

Cùng với đó, Thành phố tiếp tục duy trì phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tăng cường các hoạt động tổng vệ sinh và nâng cao chất lượng duy trì vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các khu dân cư, khu vực công cộng và trong những dịp lễ, sự kiện.

Đối với tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí, Thành phố tập trung kiểm soát các nguồn phát sinh ô nhiễm, tăng cường quan trắc, công khai thông tin về hiện trạng, dự báo và cảnh báo chất lượng không khí để người dân chủ động ứng phó.

Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và giám sát các nguồn thải được tăng cường, trong đó chú trọng các ngành nghề, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao và các hoạt động đốt mở như đốt rác, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp. Các hành vi vi phạm sẽ được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Đặc biệt, UBND các xã, phường được yêu cầu tăng cường giám sát các công trường xây dựng, kiểm soát bụi, che chắn công trình, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi; bảo đảm phế thải xây dựng được che kín trong quá trình tập kết và vận chuyển, hạn chế phát tán bụi ra môi trường.

Liên quan vấn đề này, Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho biết, chính quyền cần tiếp tục hoàn thiện chính sách và hạ tầng. Doanh nghiệp cần đồng hành trong quá trình đổi mới công nghệ và phát triển các dịch vụ xanh. Người dân cần sẵn sàng thay đổi những thói quen không còn phù hợp. Nếu có sự đồng thuận của toàn xã hội, thành phố Hà Nội không chỉ giảm được ô nhiễm không khí, mà còn tạo dựng được hình ảnh một Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại và đáng sống hơn trong tương lai.

Đối với vấn đề cải thiện chất lượng nguồn nước, Thành phố sẽ xây dựng, hoàn thiện các chương trình quản lý chất lượng nước mặt, bảo vệ nguồn nước dưới đất; tăng cường kiểm soát nguồn thải ra các lưu vực sông và kiểm tra việc đầu tư, vận hành các hệ thống xử lý nước thải. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng AI, IoT, cơ sở dữ liệu lớn và hệ thống giám sát chất lượng nước tự động, trực tuyến 24/7 nhằm nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguồn gây ô nhiễm.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) kiến nghị, thành phố Hà Nội cần quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị xanh, đặc biệt là về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Nước thải cần được quản lý tổng hợp, theo “chuỗi giá trị”, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước thải và bùn cặn. Cùng với đó, thành phố sớm ban hành chính sách, cơ chế đặc thù để thúc đẩy việc tiết kiệm nước, năng lượng; thu gom, xử lý, tái sử dụng nước thải và bùn cặn; phát triển hạ tầng định hướng nước và thoát nước bền vững, thu gom nước mưa, kiểm soát úng ngập và ô nhiễm...

Vấn đề ô nhiễn môi trường ở Hà Nội sẽ sớm được giải quyết nếu có sự chung tay của cả hệ thống chính trị từ trung ương, thành phố Hà Nội và người dân và các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh thực tế. Từ đó, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp...