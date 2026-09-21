Triển khai các giải pháp hoàn thành thu ngân sách trên địa bàn

Quản lý chặt chẽ nguồn thu

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND tỉnh, Thuế tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, bám sát từng địa bàn, từng lĩnh vực và từng nguồn thu. Phối hợp với các sở, ngành rà soát, đánh giá khả năng tăng, giảm của từng khoản thu, chủ động các giải pháp bù đắp phần giảm do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế.

Công tác quản lý nợ được tăng cường, tập trung kiểm soát nợ mới phát sinh, đôn đốc và thu hồi các khoản nợ theo quy định. Cùng với đó, Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được triển khai, góp phần chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác quản lý người nộp thuế. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa trong các khâu kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Dữ liệu được kết nối và khai thác giúp cơ quan Thuế nâng cao khả năng giám sát, nhận diện rủi ro, quản lý sát hơn các nguồn thu.

Ông Phạm Văn Phong, Phó trưởng Thuế tỉnh Sơn La, cho biết: Ngành Thuế chủ động rà soát việc kê khai của người nộp thuế, kịp thời nhận diện, cảnh báo các nguy cơ rủi ro. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, cơ quan Thuế tăng cường đối thoại, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ; trường hợp cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế theo quy định. Đối với người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro, ngành Thuế tổ chức kiểm tra nhằm vừa khai thác nguồn thu, vừa nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Thuế Cơ sở 1 rà soát nguồn thu trên địa bàn

Đến giữa tháng 9/2026, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 3.852 tỷ đồng, bằng 81% dự toán Trung ương, đạt 76,29% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 97,17% cùng kỳ. Trong đó, thu thuế và phí đạt 3.083 tỷ đồng, bằng 82,1% dự toán Trung ương, bằng 79,06% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 104% cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 769 tỷ đồng, bằng 76,9% dự toán Trung ương, bằng 66,87% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 75,54% cùng kỳ.

Tại Thuế cơ sở 1, tinh thần bám sát địa bàn, quản lý chặt nguồn thu được triển khai gắn với từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực. 8 tháng năm 2026, đơn vị thu hơn 534 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Thuế cơ sở 1, cho biết: Đơn vị chủ động rà soát các nguồn thu, đôn đốc kịp thời các khoản phát sinh vào ngân sách. Thường xuyên theo dõi, phân loại nợ, đôn đốc các khoản phát sinh và thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với những trường hợp chây ỳ, cố tình không thực hiện nghĩa vụ.

Đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế

Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế tỉnh Sơn La triển khai nhiều giải pháp, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thông thoáng; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp người nộp thuế giảm bớt chi phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Công chức Thuế Cơ sở 1 hướng dẫn người nộp thuế khai thuế điện tử.

Trước những thay đổi về kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử, ngành Thuế Sơn La tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc theo từng nhóm đối tượng. Các phương thức khai, nộp thuế điện tử tiếp tục được mở rộng, giúp người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục.

Toàn tỉnh hiện có 5.502 doanh nghiệp, trên 29.700 hộ kinh doanh. Cùng với duy trì đối thoại, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tỉnh và các ngành chức năng triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn nghĩa vụ thuế theo quy định, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì hoạt động, phục hồi và mở rộng sản xuất. Đặc biệt, việc chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh được ngành Thuế tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ về thủ tục, hóa đơn điện tử và kê khai thuế. Qua đó, giúp hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức quản lý mới, minh bạch doanh thu, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và có cơ sở thuận lợi hơn trong quá trình tổ chức, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến cuối tháng 8/2026, đã có 91,5% tổng số hộ kinh doanh có tài khoản thuế điện tử; tổng số hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 771/1.199 hộ, đạt 64%.

Công chức Thuế cơ sở 2 tỉnh Sơn La hướng dẫn hộ kinh doanh xã Mai Sơn cài đặt ứng dụng eTax Mobile.

Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Quân Hằng, xã Mai Sơn, chia sẻ: Với sự hướng dẫn cụ thể từ cơ quan Thuế, hộ kinh doanh đã chủ động thực hiện các quy định mới. Hằng tháng, cửa hàng tổng hợp doanh thu thực tế, căn cứ doanh thu phát sinh để thực hiện kê khai thuế theo quy định. Các hóa đơn bán hàng cũng được lập, quản lý đầy đủ, giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu rõ ràng hơn và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, chính xác.

Tăng tốc thu ngân sách cuối năm

Những tháng cuối năm 2026, yêu cầu hoàn thành dự toán thu ngân sách đặt ra áp lực lớn hơn, trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn chịu tác động từ thị trường và các chính sách hỗ trợ về thuế. Cùng với tiếp tục quản lý chặt các nguồn thu, Sơn La xác định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy đầu tư và sản xuất, kinh doanh là những giải pháp quan trọng để tạo thêm dư địa tăng trưởng và nguồn thu.

Hoạt động vận hành, sản xuất điện tại Công ty Thủy điện Sơn La.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản phát sinh; triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế.

Từ nay đến cuối năm, áp lực hoàn thành dự toán thu ngân sách tiếp tục đặt ra yêu cầu cao đối với ngành Thuế Sơn La. Riêng trong tháng 9, ngành Thuế phấn đấu thu 500 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng; thu từ thuế, phí và các khoản thu khác 478 tỷ đồng. Ngành thuế tập trung rà soát các nguồn thu, đánh giá những yếu tố tác động để kịp thời có giải pháp phù hợp. Cùng với thu hồi nợ, kiểm soát nợ mới phát sinh, ngành Thuế đẩy nhanh kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán; khai thác các nguồn thu bù đắp phần giảm do chính sách miễn, giảm thuế. Chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu, mở rộng khai thuế điện tử, quản lý rủi ro và cải cách thủ tục tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại tổ 12, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Với sự phối hợp của các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, Sơn La đang tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Qua đó, góp phần tăng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, tạo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.