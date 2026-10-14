Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng

Trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 1.113 doanh nghiệp được thành lập mới - Ảnh: N.L.M

Đặc biệt, ngày 12/10/2026, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu chủ động triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp (DN), nhất là DN nhỏ và vừa”.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 triển khai các giải pháp hỗ trợ DN tiếp cận vốn tín dụng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với DN nhỏ và vừa, đồng thời tăng cường phối hợp trong thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm; bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các chương trình đào tạo, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho DN và hộ kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Được biết, 9 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 1.113 DN được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 11.974 tỉ đồng (10,76 tỉ đồng/DN), 436 DN giải thể (337 DN giải thể tự nguyện, 99 DN giải thể do bị thu hồi). Đến nay, toàn tỉnh có 10.639 DN đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 208.743 tỉ đồng, bình quân 19,62 tỉ đồng/DN.