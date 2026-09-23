UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND cấp xã yêu cầu triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Trong đó, tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao sau khi giải thể Ban An toàn giao thông các cấp, bảo đảm tuyệt đối không làm gián đoạn công tác quản lý trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các vị trí bất cập về tổ chức giao thông và khắc phục kịp thời các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường quản lý; tăng cường giải tỏa vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị và kiên quyết xóa bỏ các lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông.

Giao thông trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tập trung lực lượng siết chặt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô (đặc biệt là xe chở hàng khối lượng lớn, xe khách giường nằm, phương tiện hoạt động đường dài vào ban đêm). Đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư, trang bị hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm giao thông đồng bộ trên các tuyến quốc lộ và các nút giao thông trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý hoạt động vận tải, công tác đăng kiểm, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh phù hợp quy định; thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống thoát nước, làm gờ giảm tốc tại các vị trí giao cắt; triển khai ngay các giải pháp xử lý khu vực có nguy cơ ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được phân cấp quản lý...