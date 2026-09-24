Triển khai các dự án phát triển nhà ở cho gia đình quân nhân trên địa bàn Đồng Nai

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng; Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố và các đại biểu.

Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng quán triệt nội dung buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Hà

Theo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng và Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, hiện địa phương đã phối hợp, thống nhất vị trí 10/11 khu đất do Bộ Quốc phòng đề xuất với tổng diện tích 38,1ha. Đã thống nhất thông tin dự án đợt 1 và Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với 2 dự án (tại phường Bảo Vinh và phường Tân Triều), quy mô 1.220 căn hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Bỉnh, Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Phan Hải

Thành phố Đồng Nai đã hoàn thành thống nhất thông tin dự án tại phường Trảng Dài với quy mô 250 căn hộ. Theo rà soát, nhu cầu nhà ở của cán bộ, sĩ quan, quân nhân trên địa bàn thành phố khoảng 3.388 căn hộ. Trong khi đó, 2 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mới chỉ đáp ứng khoảng 36% nhu cầu thực tế. Do đó, dư địa và nhu cầu phát triển nhà ở cho gia đình LLVT trên địa bàn vẫn còn rất lớn và hết sức cấp thiết...

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Hải

Sau khi nghe các ý kiến tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hà Như Lợi đề nghị các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố Đồng Nai, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của địa phương. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố Đồng Nai quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm tổng hợp, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua danh mục các khu đất thực hiện dự án nhà ở thí điểm; thống nhất các vị trí đất phát triển nhà ở cho LLVT trong quân đội; đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, quản lý các khu gia đình quân đội theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cho rằng: Các sở, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng, thành viên Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 để thống nhất các vị trí đất sạch, tạo mọi thuận lợi về thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai theo thẩm quyền để triển khai các dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ, giúp LLVT yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh và an toàn.