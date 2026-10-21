Triển khai các dự án bảo đảm đúng quy định, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư

Dự buổi làm việc có các đồng chí cục trưởng, lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Về phía Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục. Cuộc làm việc được tổ chức trực tuyến đến các trại giam và cơ sở giam giữ trực thuộc.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã cơ bản làm tốt công tác đầu tư, triển khai các dự án trọng tâm, trọng điểm bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Công tác lập kế hoạch, bảo đảm kinh phí đầu tư xây dựng và kinh phí phục vụ công tác được triển khai theo yêu cầu. Công tác quản lý, trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, định mức.

Các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng báo cáo tình hình công tác.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, việc đầu tư phải chia thành nhiều giai đoạn, thời gian thực hiện kéo dài, dẫn đến tính đồng bộ chưa cao. Phần lớn thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được đầu tư đã qua sử dụng trên 5 năm, có loại trên 15 năm, được sửa chữa nhiều lần nên tính năng, tác dụng bị hạn chế. Nhiều thiết bị đã hư hỏng, không còn khả năng sử dụng; mặc dù đơn vị đã tiến hành thanh lý nhưng chưa được trang bị bổ sung, thay thế.

Trong khi đó, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ đã xuất hiện nhiều thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mới, hiện đại nhưng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ trong tình hình mới. Nhiều trang thiết bị còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

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Đại diện các đơn vị phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, đại diện các đơn vị đã báo cáo thực trạng cơ sở vật chất, điều kiện giam giữ, nơi lao động, học tập của phạm nhân; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết.

Cụ thể, nguồn nước sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và phạm nhân nhiều nơi chưa đảm bảo; nhà giam, khu lao động xuống cấp, nhiều hạng mục không còn khả năng khắc phục, sửa chữa; kinh phí dành cho công tác sửa chữa còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ sở vật chất, nơi ăn ở của CBCS tại một số trại giam còn thiếu thốn, xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt và công tác.

Cuộc làm việc diễn ra vào chiều 21/10.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho phạm nhân còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nhân lực, trang thiết bị y tế, phương tiện và kinh phí. Chi phí điều trị đối với những trường hợp mắc bệnh nặng,mãn tính phải điều trị dài ngày, trong đó có nhiều phạm nhân chạy thận, rất tốn kém chi phí và nhân lực.

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và đại diện các trại giam.

Các đơn vị dự cuộc làm việc trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của CBCS lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của CBCS, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và kinh phí phục vụ công tác còn nhiều hạn chế.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Công tác quản lý tài chính, tài sản và điều hành ngân sách phải được tăng cường, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; các chế độ, tiêu chuẩn đối với phạm nhân phải được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an đối với từng mặt công tác; rà soát kỹ các tiêu chuẩn, định mức, đánh giá sát nhu cầu thực tế để đề xuất phương án phân bổ, sử dụng nguồn lực phù hợp, hiệu quả.

Đối với đề xuất của các đơn vị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chỉ đạo xem xét trên cơ sở tính cấp thiết, khả năng cân đối nguồn lực và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong đó những vấn đề thực sự cấp bách phải được tập trung giải quyết, không để kéo dài ảnh hưởng đến công tác và sinh hoạt của CBCS, phạm nhân.

Về đầu tư xây dựng, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu xác định thứ tự ưu tiên đối với các dự án của Cục; chú trọng những công trình, hạng mục cấp thiết, gắn với yêu cầu thực tiễn và định hướng hiện đại hóa lực lượng. Việc triển khai các dự án phải bảo đảm đúng quy định, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Đối với kiến nghị về nhà ở cho CBCS lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu nghiên cứu, rà soát các điều kiện và phương án phù hợp, trong đó xem xét phối hợp với các địa phương phát triển nhà ở xã hội dành cho CBCS, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống để CBCS yên tâm công tác.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng đã trao đổi, cho ý kiến đối với từng nhóm kiến nghị, đề xuất của Cục và các đơn vị trực thuộc; đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp rà soát, tham mưu hướng xử lý theo thẩm quyền, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cấp thiết, bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác quản lý, giam giữ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.