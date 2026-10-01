Triển khai các công việc đúng kế hoạch, tổ chức thành công Năm APEC 2027

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; đại diện các Tiểu ban, Ban Thư ký APEC 2027, các bộ, ngành Trung ương và một số địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của đất nước từ nay đến năm 2030, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, tổ chức thành công Năm APEC 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, không chỉ góp phần tạo dấu ấn của Việt Nam trong APEC và với bạn bè quốc tế, mà còn mở ra cơ hội kết nối, huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, các đối tác, bạn bè quốc tế đều bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng vào Năm APEC Việt Nam 2027. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi công tác tổ chức phải được chuẩn bị toàn diện, bài bản, xứng tầm, bảo đảm chu đáo ngay từ thời điểm bàn giao, để Năm APEC 2027 diễn ra an toàn, hiệu quả, để lại dấu ấn Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, từ sau cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban vào tháng 6-2026 đến nay, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 tiếp tục được triển khai trên tất cả các mặt, cơ bản bám sát lộ trình đề ra và đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, thời gian đến các hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 còn rất ít, trong khi khối lượng công việc còn nhiều. Ba tháng cuối năm 2026 là giai đoạn "nước rút", đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương và các tiểu ban tập trung cao độ, hành động quyết liệt để bảo đảm tiến độ đề ra.

“Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công năm APEC 2006 và 2017, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm, đặt ra yêu cầu Năm APEC 2027 phải được tổ chức thành công hơn nữa”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh việc tổ chức Năm APEC 2027 cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước, hướng tới mở rộng không gian phát triển, kết nối nguồn lực và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

"APEC 2027 sẽ là dịp quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đại diện các địa phương", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung lưu ý, bối cảnh khu vực và quốc tế từ nay đến hết Năm APEC 2027 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác chuẩn bị nội dung và vận động các nền kinh tế được triển khai bài bản, linh hoạt. Bộ trưởng đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm, đầu tư kỹ lưỡng công tác hậu cần, chuẩn bị tốt nhất cho các hội nghị liên quan đến APEC, nhất là Tuần lễ Cấp cao. Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức các hoạt động trong Năm APEC 2027.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Nguyễn Minh Vũ báo cáo tổng thể về công tác chuẩn bị nội dung, hậu cần, tổ chức, tuyên truyền, văn hóa, lễ tân, y tế và các lĩnh vực liên quan.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, các địa phương đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng và các điều kiện kỹ thuật cần thiết, phục vụ tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và các hội nghị liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện các tiểu ban, một số bộ, ngành và địa phương báo cáo tình hình chuẩn bị, tiến độ triển khai và phương hướng công tác quý IV/2026. Các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị về nội dung, cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh, an toàn, y tế; đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương; ghi nhận sự chuyển biến rõ nét từ tâm thế chuẩn bị sang chủ động triển khai nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị toàn diện, bài bản, xứng tầm; thời gian đến hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 không còn nhiều, do đó, những nhiệm vụ đã rõ cần được triển khai ngay, các vướng mắc phải chủ động xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các Tiểu ban, Ban Thư ký phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về nội dung, vật chất - hậu cần, lễ tân, tuyên truyền - văn hóa và an ninh - y tế; bảo đảm tiến độ, chất lượng, tránh chậm trễ, chồng chéo.

"Mục tiêu là triển khai các công việc đúng kế hoạch, tổ chức thành công Năm APEC 2027, qua đó góp phần tạo dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.