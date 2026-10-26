Triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết tại gia đình và cộng đồng. (Ảnh: CDC Hà Nội cung cấp)

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 5.289 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 121 phường, xã, không trường tử vong. Đáng chú ý, trong tuần ghi nhận 18 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Chuyên Mỹ, Ô Diên, Phù Đổng, Từ Liêm, Chương Dương, Định Công, Hà Đông, Liên Minh, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sơn Tây, Vĩnh Thanh, Xuân Đỉnh, Yên Hòa. Hiện còn 29 ổ dịch đang hoạt động.

Về bệnh tay chân miệng, trong tuần ghi nhận thêm 153 trường hợp mắc tại 68 phường, xã tại các địa phương Từ Liêm, Tây Mỗ, Phú Diễn, Cổ Đô, Yên Hòa, Định Công, Chương Mỹ..., giảm 77 trường hợp so tuần trước. Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 6.397 trường hợp mắc, tại bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã.

Ngoài các dịch bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng, trong khoảng thời gian này tại các địa phương còn ghi nhận bốn trường hợp mắc bệnh sởi, một trường hợp mắc bệnh uốn ván người lớn, một trường hợp mắc Covid-19.

Nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, CDC Hà Nội tổ chức giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các địa phương có ca bệnh và ổ dịch tại cộng đồng, địa phương có nguy cơ cao; phối hợp các trạm Y tế phường, xã chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi chủ động căn cứ theo diễn biến tình hình dịch và kết quả giám sát nguy cơ trong giai đoạn cao điểm dịch từ tháng 9 đến 11 hằng năm.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng; giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; phối hợp, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn để tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Cán bộ y tế giám sát chỉ số véc-tơ và đánh giá nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng (Ảnh: CDC Hà Nội cung cấp)

Mặt khác các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19, não mô cầu và các dịch bệnh mùa Thu-Đông, dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người; tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng bệnh.