Triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, ngập lụt và sạt lở

Diện tích lúa mùa của xã Điền Quang bị đổ do ảnh hưởng của mưa lớn.

Dự báo từ chiều 15/9 đến hết đêm 17/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 60-140mm, có nơi trên 200mm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng, ngập lụt tại phường Hạc Thành và khu vực Nông Cống.

Công ty TNHH MTV Sông Chu vận hành Trạm bơm tiêu Dân Quyền.

Để hạn chế thiệt hại, các công ty khai thác công trình thủy lợi và địa phương đang vận hành 36 trạm bơm với 125 máy bơm, cùng 39 cống tiêu để tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất.

Các địa phương cũng đã chủ động sơ tán 16 hộ với 69 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn; người dân tại các điểm sơ tán được bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Nhà dân tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn bị sập do sạt lở đất.

Theo thống kê sơ bộ, đến 15 giờ 30 phút ngày 15/9 mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào 3 khu dân cư với 470 hộ, 1.986 nhân khẩu tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái và Thanh Phong. Hai nhà dân tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn bị sập, hư hỏng do sạt lở đất.

Tại vị trí đập tràn bị ngập lụt, các địa phương tổ chức canh gác, cảnh báo người dân không đi lại.

Về giao thông, có 2 vị trí sạt lở gây tắc đường trên tuyến đường tỉnh 519 tại xã Vạn Xuân; 7 vị trí trên các tuyến giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng.

Ngoài ra, 11 vị trí trên các tuyến đường tỉnh bị ngập gây tắc đường và 64 vị trí tràn trên các tuyến liên thôn, liên xã bị ngập, với chiều sâu từ 0,5m trở lên. Các lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Mưa lớn cũng làm ngập 37,65ha sản xuất nông nghiệp, trong đó có 31,5ha lúa và 6,15ha rau màu.

Các lực lượng xã Tượng Lĩnh hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, ngành và địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục hậu quả. Các đơn vị thủy lợi vận hành tối đa trạm bơm, cống tiêu; ngành xây dựng, đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương tập trung xử lý đất đá sạt lở, khắc phục các tuyến đường hư hỏng, bảo đảm giao thông và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.