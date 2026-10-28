Triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang.

Theo đánh giá tại hội nghị, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuyến Việt Nam - Trung Quốc nổi lên hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép tiền tệ, pháo nổ, gia súc, gia cầm. Trên tuyến Việt Nam - Lào, tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vận chuyển hàng cấm còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuyến Việt Nam - Campuchia và tuyến biển nổi lên hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn lậu xăng dầu, khoáng sản và các mặt hàng có giá trị.

Tại Tuyên Quang, từ đầu năm 2026 đến nay, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai 3 tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, lối mở, đường mòn; trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, phối hợp giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường hợp tác với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Các đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, điều tra, xử lý 32 vụ, 38 đối tượng; đấu tranh thành công 2 chuyên án TQ626, TQ726; khởi tố, điều tra ban đầu 2 vụ, 4 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, xuất cảnh trái phép. BĐBP tỉnh cũng bàn giao cơ quan Công an xử lý 1 vụ vận chuyển pháo nổ; giải cứu 2 phụ nữ, hiện đang trong quá trình xác định nạn nhân; tiếp tục phối hợp đấu tranh chuyên án mua bán người từ địa bàn biên giới tỉnh sang Trung Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027.

Đồng chí yêu cầu toàn lực lượng triển khai đồng bộ các mặt công tác biên phòng, các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Cùng với đó, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; phát huy hiệu quả thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.