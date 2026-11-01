Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu USCGC BERTHOLF

Tàu USCGC BERTHOLF mang quốc tịch Mỹ, có trọng tải 4.500 tấn, chiều dài 127,4m, chiều rộng 16,5m, với 175 thành viên thủy thủ đoàn. Trưởng đoàn là Đại tá Andrew L. Pate, thuyền trưởng tàu.

Lễ đón tàu do Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Việt Nam và đại diện phía Mỹ.

Đại biểu các lực lượng chức năng của Việt Nam và cán bộ, thủy thủ tàu USCGC BERTHOLF chụp ảnh lưu niệm.

Dự kiến trong thời gian thăm TP Hồ Chí Minh, cán bộ và thuyền viên tàu USCGC BERTHOLF tham gia một số hoạt động gồm: Chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh; tham quan tàu của Vùng Cảnh sát biển 3; giao lưu thể thao; trao đổi chuyên môn, thống nhất nội dung luyện tập chung; tham quan các địa điểm văn hóa tại Thành phố và giao lưu trên tàu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến tổ chức luyện tập chung trên biển ngày 5-11, trước khi tàu rời cảng Sài Gòn Hiệp Phước, kết thúc chuyến thăm TP Hồ Chí Minh.

Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho tàu và thủy thủ đoàn theo đúng quy định; bố trí lực lượng, phương tiện giám sát hành trình của tàu. Đồng thời, duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát, tổ chức trực bảo vệ khu vực cầu cảng, mặt sông và các vị trí trọng điểm, chủ động xử lý tình huống phát sinh.

Việc đón và bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu USCGC BERTHOLF thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của BĐBP TP Hồ Chí Minh với các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.