Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử và phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Phục Hòa

Tham dự có lãnh đạo UBND xã Phục Hòa, 170 đại biểu là người có uy tín, trưởng xóm, bí thư chi bộ, thành viên Ban công tác Mặt trận và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các tiêu chí cụ thể theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (quy tắc ứng xử giữa vợ - chồng, cha mẹ - con, ông bà - cháu, con - cha mẹ, cháu - ông bà và giữa anh, chị, em với nhau); phòng, chống bạo lực gia đình, quy định pháp luật về quyền, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng; các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, báo tin và xử lý; nhận diện rõ các hành vi bạo lực gia đình cũng như các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình. Đồng thời, trang bị các kiến thức, kỹ năng thực hiện chuẩn mực ứng xử, tích cực phòng ngừa và đấu tranh với bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình tại địa phương ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.