Tham dự có lãnh đạo UBND xã; 110 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng xóm, Ban công tác Mặt trận, Đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ và người dân đại diện cho các gia đình trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các chuyên đề: Mục đích, ý nghĩa, nội dung và các nhiệm vụ, giải pháp triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người; việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của xã hội; tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bạo lực gia đình không chỉ xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của gia đình và xã hội. Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình. Đồng thời, trang bị các kiến thức, kỹ năng thực hiện chuẩn mực ứng xử, tích cực phòng ngừa và đấu tranh với bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình tại địa phương ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.