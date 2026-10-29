Triển khai bộ nhận diện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI – năm 2026

Các mẫu pano tấm lớn, pano dọc và băng rôn tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI – năm 2026 được thiết kế với hình ảnh đa dạng, tôn vinh sắc hoa đặc trưng của Đà Lạt, kết hợp chủ đề “Đà Lạt – Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, góp phần lan tỏa hình ảnh lễ hội đến người dân và du khách

Nhằm tạo sự thống nhất về hình ảnh và tăng hiệu quả truyền thông trước thềm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI – năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số 6170/SVHTTDL-QLVH, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp triển khai sử dụng bộ nhận diện chính thức phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 9104/KH-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh về tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI và các kết luận của lãnh đạo tỉnh trong quá trình chuẩn bị sự kiện.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bộ nhận diện được gửi đến các đơn vị để chủ động khai thác, sử dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Việc sử dụng cần bảo đảm thống nhất, đồng bộ về hình ảnh, đúng quy cách và phù hợp với mục đích tuyên truyền, quảng bá.

Phạm vi triển khai khá rộng, bao gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể; cơ quan báo chí; UBND các xã, phường, đặc khu; các hiệp hội, doanh nghiệp và những đơn vị liên quan đến hoạt động du lịch, dịch vụ, quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị được đề nghị tăng cường đăng tải, chia sẻ bộ nhận diện trên trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông số. Đồng thời, hình ảnh nhận diện cần được lồng ghép trong hoạt động cổ động trực quan, màn hình LED, pano, áp phích, ấn phẩm và các hình thức truyền thông phù hợp khác.

Việc triển khai đồng bộ được kỳ vọng giúp hình ảnh Festival xuất hiện thống nhất trên các kênh thông tin và không gian công cộng, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân và du khách.

Theo thông tin trên cổng thông tin Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI – năm 2026, chủ đề của kỳ lễ hội là “Đà Lạt – Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, gắn với thông điệp “Lâm Đồng – Bản giao hưởng xanh”. Hệ thống ấn phẩm tuyên truyền được giới thiệu gồm nhiều mẫu pano tấm lớn, pano dọc, băng rôn và phương án trang trí tại các vị trí cụ thể.

Các cơ quan, đơn vị được đề nghị tăng cường đăng tải, chia sẻ bộ nhận diện trên trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông số

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của Lâm Đồng. Vì vậy, việc thống nhất nhận diện không chỉ là yêu cầu về hình thức mà còn góp phần xây dựng hình ảnh sự kiện chuyên nghiệp, tăng sức lan tỏa của thông điệp lễ hội và tạo sự đồng hành giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân trong công tác quảng bá. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp quan tâm phối hợp triển khai, sử dụng bộ nhận diện đúng quy cách, phù hợp thực tế, góp phần đưa thông tin về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI – năm 2026 đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế./.