Triển khai an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID năm 2027

Năm 2027, việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được tổ chức. Ảnh minh họa: canva.

Ban hành Kế hoạch số 4146/KH-Bảo hiểm xã hội về triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Theo Kế hoạch số 4146/KH-Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được cơ quan bảo hiểm chi trả qua triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội nhằm hướng tới tăng cường kết nối, tích hợp và trao đổi thông tin giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam với hệ thống định danh điện tử, đồng thời để phục vụ công tác quản lý người hưởng, giải quyết chế độ.

Theo lộ trình, trong tháng 10/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung xây dựng, hoàn thiện các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, phương án kết nối, tích hợp và trao đổi dữ liệu. Trong tháng 11 và 12/2026, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, ban hành hướng dẫn và kết nối hệ thống theo phương án thống nhất.

Năm 2027, việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được tổ chức theo quy định và lộ trình triển khai.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện chi trả qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện phương thức chi trả phù hợp theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người hưởng. Đồng thời, các phản ánh, kiến nghị và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sẽ được tiếp nhận, giải đáp, xử lý kịp thời.

Việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội là bước đi nhằm hiện đại hóa công tác chi trả chính sách, tăng cường ứng dụng dữ liệu số, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, an toàn và minh bạch, đồng thời bảo đảm việc giải quyết và thụ hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ triển khai các công việc trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm thống nhất thông tin giữa người hưởng chế độ, người được ủy quyền nhận chế độ và Tài khoản hưởng an sinh xã hội để có thể bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Quá trình thực hiện không được làm gián đoạn, ảnh hưởng đến việc giải quyết hưởng chế độ và tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hướng dẫn về xác định, sử dụng tài khoản; rà soát, chuẩn hóa, cập nhật thông tin người hưởng; đồng thời hoàn thiện kết nối giữa hệ thống định danh điện tử với hệ thống phần mềm của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người hưởng trong quá trình đăng ký, tích hợp, sử dụng tài khoản cũng được chú trọng nhằm giúp người dân tiếp cận và thực hiện thuận lợi.