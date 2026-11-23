Vườn quốc gia Sông Thanh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: VĂN KHANH

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học tại các di sản thiên nhiên, kịp thời tham mưu xử lý vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, động vật, thực vật hoang dã và hệ sinh thái tự nhiên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển du lịch; tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ và du khách chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch.

Đối với Ban Quản lý vườn quốc gia Sông Thanh, thành phố yêu cầu huy động lực lượng, nguồn lực bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, giám sát các hoạt động có tác động đến môi trường. UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố tập trung triển khai 6 nhiệm vụ ưu tiên, gồm: tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; rà soát, xây dựng quy chế và kế hoạch quản lý các khu bảo tồn, khu cảnh quan; đánh giá hiệu quả quản lý di sản thiên nhiên; điều tra mức độ suy thoái và đề xuất giải pháp phục hồi hệ sinh thái; đánh giá các dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; đầu tư trang thiết bị quan trắc môi trường và đa dạng sinh học.

Các nhiệm vụ được triển khai theo lộ trình từ năm 2026 - 2030, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các nguồn vốn hợp pháp khác. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương.