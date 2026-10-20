Triển khai 28 mũi thi công 2 dự án giao thông kết nối Sân bay Long Thành

Thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, tại Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, các nhà thầu đang triển khai 6 mũi thi công để thực hiện công tác dọn dẹp mặt bằng, cào bóc hữu cơ, đắp nền K95 (dài khoảng 1km); đắp nền K98; thi công hệ thống thoát nước và đang triển khai thi công cọc thử cầu vượt đường sắt (đoạn Km0+600-Km1+600).

Trong khi đó, tại Dự án Xây dựng đường ĐT.770B, các nhà thầu đang triển khai 22 mũi thi công trên toàn tuyến, gồm 16 mũi thi công đường và 6 mũi thi công cầu. Liên danh nhà thầu hiện huy động hàng trăm nhân lực, máy móc để tiến hành thi công các hạng mục.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cũng kiến nghị các địa phương, đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, nhất là đối với phần diện tích đất cao su và các vị trí ưu tiên thi công.

Hiện nay, với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đã nhận bàn giao mặt bằng gần 82ha trên tổng diện tích hơn 135ha, đạt tỷ lệ 60%. Tuy nhiên, đối với đoạn tuyến qua phường Dầu Giây, hiện vẫn còn khoảng 3,6ha diện tích đất cao su chưa thực hiện cưa cắt cây cao su. Do đó, đơn vị kiến nghị sớm thực hiện bàn giao phần diện tích mặt bằng này. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng tại một số vị trí ưu tiên trên địa bàn các phường Dầu Giây, Long Thành và xã Bình An để thi công các cầu Cái Hảo, An Viễn, Quán Thủ.

Đối với Dự án Xây dựng đường ĐT.770B, hiện diện tích mặt bằng đã bàn giao hơn 217ha, đạt tỷ lệ 81%. Tuy nhiên, diện tích thực tế đủ điều kiện triển khai thi công mới chỉ hơn 127ha, đạt 47%. Phần diện tích còn lại chủ yếu là mặt bằng da beo, không liền khoảnh, không có đường tiếp cận, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công liên tục và đồng bộ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, Dự án Xây dựng đường ĐT.770B là dự án có tính chất đặc thù, thực hiện điều phối, cân bằng đất đào - đắp. Do đó, phải cần có mặt bằng liền khoảnh, đủ điều kiện tiếp cận, triển khai đồng bộ mới có thể tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm hiệu quả điều phối nguồn đất và tiến độ thực hiện dự án.