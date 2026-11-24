Ngày 19-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 4108 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030 (sửa đổi, bổ sung). Kế hoạch này thay thế Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 3028 ngày 7-11-2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, vịnh Nha Trang là thành viên thứ 29 của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, đồng thời là 1 trong 11 khu bảo tồn biển cấp quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường vịnh, trong đó có các rạn san hô tại khu vực biển Hòn Mun, thời gian qua đã có biểu hiện suy thoái. Vì vậy, giữ gìn và phục hồi rạn san hô trong vịnh Nha Trang là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài của tỉnh. Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang xác định 6 mục tiêu cốt lõi, cụ thể hóa thành 16 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chiến lược thực hiện đến năm 2030.

Cụ thể, tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức các chương trình truyền thông về ứng xử thân thiện với môi trường vịnh Nha Trang nhằm thay đổi hành vi của cộng đồng, doanh nghiệp và du khách; thực hiện các biện pháp quản lý, hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động lặn biển ngắm san hô tại Hòn Mun và những khu vực rạn san hô đang phục hồi; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch, giao thông đường thủy và khai thác thủy sản. Bên cạnh đó, áp dụng các kỹ thuật phục hồi phù hợp; tổ chức khảo sát, giám sát định kỳ 2 năm/lần và thả tái tạo nguồn lợi thủy sản; phấn đấu hoàn thành khảo sát, lập hồ sơ phân vùng chức năng Khu bảo tồn biển trong tháng 12-2026.

Nhân viên Ban Quản lý Vịnh Nha Trang lặn biển nhặt khu vực hệ sinh thái san hô Hòn Mun.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ điều tra dữ liệu, bảo tồn rùa biển và các loài thú biển; đồng thời hoàn thành khoanh vùng bảo vệ các khu vực san hô đang phục hồi, bãi giống và bãi đẻ của thủy sản trước tháng 6-2030. Đến năm 2028, thử nghiệm tạo rạn nhân tạo ở phía Tây Hòn Mun gắn với phát triển du lịch sinh thái; đến năm 2029, đánh giá hiện trạng rạn san hô ven bờ Khánh Hòa gắn với định hướng “Tam giác san hô” trong Biển Đông.

Cùng với đó, thí điểm mô hình du lịch cộng đồng xanh tại làng chài đảo Bích Đầm; giao quyền cho cộng đồng tham gia đồng quản lý rạn san hô đến năm 2028; quản lý, phân loại rác thải tại nguồn và tái chế rác thải nhựa, hướng tới phát triển kinh tế biển xanh. Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ trang bị thiết bị, nâng cao năng lực và ứng dụng chuyển đổi số cho Ban Quản lý vịnh Nha Trang; thử nghiệm phương thức quản trị công - tư, hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành và tham mưu điều chỉnh quy định về phí tham quan vịnh nhằm tạo nguồn tài chính bền vững.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai kế hoạch; định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh và tổng kết kế hoạch vào năm 2030. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng dự toán kinh phí, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đề ra.