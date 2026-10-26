Triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên VNeID toàn quốc

EVN đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan hoàn thành kỹ thuật, sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID.

Việc triển khai nhằm đa dạng hóa các kênh tiếp cận dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng điện.

Các dịch vụ được cung cấp gồm: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; cấp điện mới từ lưới điện trung áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; thay đổi mục đích sử dụng điện; thay đổi định mức sử dụng điện; gia hạn hợp đồng mua bán điện; chấm dứt hợp đồng mua bán điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi công suất sử dụng điện; thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện; ngừng cấp điện theo yêu cầu; cấp điện trở lại theo yêu cầu.

EVN và các đơn vị điện lực thông báo để khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc biết, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ này trên ứng dụng VNeID.

Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, EVN cùng các tổng công ty điện lực, công ty điện lực cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đơn giản, thuận tiện và hiện đại. Mục tiêu là giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, thực hiện các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua những nền tảng số phổ biến, thuận tiện và an toàn.

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công điện lực trên VNeID

1. Tạo yêu cầu dịch vụ

- Bước 1. Đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2; tại mục “Thủ tục hành chính”, chọn đúng dịch vụ điện cần thực hiện.

Màn hình chọn nhóm chức năng “Thủ tục hành chính”

Màn hình chọn chức năng “Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp”

- Bước 2. Chọn “Tạo mới yêu cầu”. Kiểm tra thông tin cần chia sẻ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; có thể chọn biểu tượng hiển thị thông tin và nhập passcode để xem nội dung.

Màn hình chọn tạo mới yêu cầu

Màn hình chọn hiện thông tin để xem các thông tin chia sẻ

- Bước 3. Đọc mục đích chia sẻ, quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu; tích ô đồng ý và chọn “Xác nhận chia sẻ”.

Màn hình xác nhận chia sẻ thông tin

Màn hình xác thực passcode

- Bước 4. Nhập passcode để xác thực. Sau khi thành công, hệ thống chuyển sang ứng dụng EVN CSKH và mở biểu mẫu của dịch vụ đã chọn. Sau đó người dùng điền thông tin theo biểu mẫu dịch vụ và gửi yêu cầu theo giao diện hiển thị trên ứng dụng EVN CSKH.

2. Theo dõi yêu cầu (hồ sơ) đã nộp

Trên màn hình dịch vụ đã chọn ở VneID (nêu tại mục trên), chọn hồ sơ cần xem; thực hiện bước chia sẻ thông tin và xác thực passcode khi hệ thống yêu cầu. Ứng dụng EVN CSKH được mở để tiếp tục xem chi tiết, tình trạng xử lý hồ sơ.

Màn hình xác nhận chia sẻ thông tin