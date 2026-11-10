Triển khai 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026

Qua các nghiên cứu, nhiều loại nấm dược liệu đã được nuôi trồng, chế biến phục vụ sức khỏe con người

Lĩnh vực nông nghiệp có 4 nhiệm vụ: ứng dụng công nghệ sinh học, IoT phát triển dứa MD2 theo chuỗi giá trị; khắc phục hiện tượng sần vỏ, dính gai trên quả sầu riêng; nhiệt phân phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng tái tạo, phân bón sinh học; ứng dụng AI, IoT giám sát và điều tiết dinh dưỡng đất cho cây công nghiệp chủ lực.

Lĩnh vực bảo tồn tài nguyên có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu số và giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị cây thuốc tại Vườn quốc gia Tà Đùng.

Lĩnh vực du lịch có 3 nhiệm vụ: xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa tại buôn Buôr, xã Cư Jút; phát triển sản phẩm du lịch từ giá trị đặc trưng của cộng đồng Làng chài Mũi Né; nghiên cứu chiến lược và mô hình quản trị thương hiệu du lịch Lâm Đồng.

Các đề tài nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào đời sống.

Lĩnh vực y tế có 3 nhiệm vụ: đánh giá tái cấu trúc thành mạch và hoàn thiện quy trình điều trị tổn thương mạch vành sau can thiệp DCB tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đánh giá kết quả bơm cement tạo hình thân đốt sống thắt lưng qua da ở người cao tuổi; đánh giá tình hình tuân thủ điều trị ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS ngoại trú và đề xuất giải pháp phù hợp.

UBND tỉnh giao Sở KH&CN tổ chức xét đặt hàng, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp; thẩm định kinh phí, phê duyệt nhiệm vụ theo đúng quy định.

Danh mục 11 nhiệm vụ là cơ sở thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, nâng cao chất lượng nông sản, phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo tồn tài nguyên, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.