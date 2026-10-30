'Triển Chiêu' sinh ra ở Việt Nam đi du lịch máy bay riêng, sở hữu tài sản kếch xù

Tờ Sina vừa đưa tin cuộc sống giàu sang của Lữ Lương Vỹ và vợ đại gia Dương Tiểu Quyên khi cả hai chia sẻ khoảnh khắc cùng đi du lịch bằng máy bay riêng. Một số nguồn tin cho biết cặp đôi đã chi ra một khoản tiền lớn sắm máy bay cỡ nhỏ để tiện di chuyển trong các chuyến công tác xa nhà. Điều này khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước tiềm lực tài chính của vợ chồng "Triển Chiêu" họ Lữ.

Theo thống kê mới nhất của truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) trong năm 2025, tổng tài sản ròng của cặp đôi này đã đạt tới con số 10 tỷ HKD (33,9 nghìn tỷ đồng). Gia đình họ hiện sống trong căn biệt thự sang trọng rộng 93m2, chất đầy đồ cổ có giá trị khủng. Cả Lữ Lương Vỹ và Dương Tiểu Quyên nằm trong danh sách tỷ phú giàu nhất nhì xứ Cảng Thơm.

Vợ chồng Lữ Lương Vỹ khoe máy bay riêng. Ảnh: Sohu.

Lữ Lương Vỹ sinh năm 1956, tại khu Chợ lớn (Tp.HCM). Cha mẹ anh là tiểu thương gốc Quảng Đông, di cư sang Việt Nam buôn bán. Nam diễn viên cùng bốn anh chị em lớn lên tại đây cho đến năm ông 10 tuổi, cả nhà mới quay trở lại Hong Kong.

Trở về Hong Kong, dưới sự định hướng của cha, Lữ Lương Vỹ theo đuổi con đường diễn xuất và gia nhập lớp đào tạo diễn viên của TVB. Sở hữu vẻ ngoài nam tính, phong trần cùng lối diễn xuất cuốn hút, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhà đài, trở thành một trong những gương mặt tiểu sinh được ưu ái. Nhờ sự nâng đỡ của TVB, sự nghiệp của nam diễn viên từng bước thăng hoa, mở ra hành trình chinh phục màn ảnh Hoa ngữ.

Lữ Lương Vỹ sở hữu vẻ ngoài nam tính và phong trần.

Thập niên 1990 được xem là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của Lữ Lương Vỹ. Khi đó, anh được cả TVB và ATV săn đón, liên tục góp mặt trong các dự án ăn khách. Với gia tài gần 100 bộ phim truyền hình và điện ảnh, được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Tượng nhờ vai diễn trong bộ phim Trùm Hương Cảng, Lữ Lương Vỹ có cơ hội hợp tác cùng nhiều tên tuổi đình đám, từng bước khẳng định vị thế trong làng phim ảnh Hoa ngữ.

Diện mạo phong trần, nam tính của Lữ Lương Vỹ thời trẻ. Ảnh: Sohu.

Trong đó, vai Đinh Lực trong Bến Thượng Hải và đặc biệt là vai Triển Chiêu trong Tân Bao Thanh Thiên đã đưa tên tuổi Lữ Lương Vỹ lên hàng sao kinh điển. Anh trở thành Triển Chiêu được yêu thích thứ hai, chỉ sau Hà Gia Kính, đồng thời là Triển Chiêu duy nhất sinh ra tại Việt Nam trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ.

Vai Triển Chiêu trong Tân Bao Thanh Thiên đã đưa tên tuổi Lữ Lương Vỹ lên hàng sao kinh điển.

Theo tờ Sina, ở thời kỳ đỉnh cao, Lữ Lương Vỹ đã nhận mức cát-xê 1 triệu HKD (hơn 3 tỷ đồng) từ năm 1992. Đến năm 2001, anh dùng tiền tiết kiệm từ nghệ thuật để chuyển hướng sang lĩnh vực thương mại. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, các công ty mà Lữ Lương Vỹ đầu tư được định giá 1,5-2 tỷ HKD (5.000-6.000 tỷ đồng). Có thời điểm, quảng cáo trên màn hình gắn trên taxi tại Thâm Quyến (Trung Quốc) được cho là nằm trong phạm vi độc quyền của công ty nam diễn viên.

Năm 2003, Lữ Lương Vỹ sống trong một căn biệt thự sang trọng tại khu Deep Water Bay Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời sở hữu thêm một căn biệt thự ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lữ Lương Vỹ từng cho biết thú vui tiêu tiền của anh là đổi xe. Mỗi chiếc xe sang, tài tử chạy đúng 10 lần thấy chán liền bán đi và mua 1 chiếc mới. Anh từng bán một chiếc siêu xe thể thao hai cửa sử dụng hộp số sàn để tậu Bentley giá 3,5 triệu HKD (11,5 tỷ đồng). Sau đó, Lữ Lương Vỹ tiếp tục đổi sang chiếc Maybach 62 có giá 6,18 triệu NDT (23,9 tỷ đồng). Ngoài ra, nam diễn viên còn sở hữu một chiếc Mercedes-Benz S600.

Dương Tiểu Quyên là người vợ thứ ba của Lữ Lương Vỹ. Người vợ đầu tiên của anh là minh tinh Châu Hải My - được mệnh danh là nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cuộc hôn nhân thứ hai của Lữ Lương Vỹ với Hoa hậu Quảng Mỹ Vân cũng kết thúc sau khoảng một năm chung sống do mâu thuẫn vợ chồng không thể hóa giải.

Từ khi kết hôn đến nay, Lữ Lương Vỹ bị nhiều người trêu "cưới được đại gia", "đổi đời nhờ vợ", anh không quá bận tâm, ngược lại thấy thoải mái, coi đó là những lời đùa vui không ác ý. Dương Tiểu Quyên cũng là người quản lý tài sản gia đình.

Vợ chồng Lữ Lương Vỹ.

Theo HK01, Dương Tiểu Quyên tốt nghiệp ngành Kinh tế ở Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, thông minh và sắc bén trong kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô buôn bán rượu, túi xách, dần dần mở rộng đầu tư, trở thành "cường nhân" trên thương trường. Tiểu Quyên từng là chủ tịch hiệp hội thương mại ở Thâm Quyến, Trung Quốc, sở hữu khối tài sản riêng kếch xù.

Cô cưới Lữ Lương Vỹ - người hơn mình 18 tuổi - vào năm 2001. Sau khi kết hôn, công việc đầu tư của Lữ Lương Vỹ thua lỗ nghiêm trọng, tài sản ròng nghìn tỷ mất trắng. Với nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, Dương Tiểu Quyên đã ra tay ứng cứu, tư vấn kinh doanh cho chồng. Nhờ sự hỗ trợ của vợ đại gia, nam diễn viên mới có thể vực dậy và từng bước lấy lại vị thế tài chính.

Sau đó, Lữ Lương Vỹ nghe lời vợ mở công ty quảng cáo và bất động sản, đầu tư thêm vào các công ty giải trí. Hiện tại, mỗi năm, anh thu lợi nhuận 200-400 triệu NDT (740-1.400 tỷ đồng). Ngoài ra, nam diễn viên còn đầu tư hơn 10 triệu HKD (33 tỷ đồng) để mở một trung tâm thẩm mỹ y tế tại Hong Kong (Trung Quốc). Ước tính tài sản ròng của riêng Lữ Lương Vỹ đã là vài tỷ USD.