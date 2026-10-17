Triểm lãm quốc tế PLASE Show Hà Nội 2026 chính thức khai mạc

Sáng 17/10, Triển lãm Quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp (PLASE Show Hà Nội 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện thu hút các doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị, kỹ sư âm thanh và đơn vị tổ chức sự kiện tham gia trưng bày, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bước sang lần tổ chức thứ 15, PLASE Show Hà Nội 2026 mở rộng quy mô với 61 khu vực trưng bày trong nhà và 21 vị trí trình diễn hệ thống loa Line Array ngoài trời. Triển lãm tạo điều kiện để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm, so sánh chất lượng và khả năng vận hành của các thiết bị biểu diễn.

PLASE Show Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Ảnh: Thành Biên.

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ

Năm nay, PLASE Show kết hợp cùng Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam (VEEW 2026) và Wedtech Show. Bốn đơn vị Nam Bình, VECA, Le Bros và Delavu phối hợp xây dựng không gian trưng bày, trình diễn công nghệ, kết nối các lĩnh vực âm thanh, ánh sáng, tổ chức sự kiện và dịch vụ cưới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV), cho biết Hội hiện có 800 hội viên là các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, vô tuyến điện. Hội giữ vai trò kết nối khoa học, công nghệ với hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành điện tử Việt Nam.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) phát biểu tại lễ khai mạc PLASE Show Hà Nội 2026. Ảnh: Thành Biên.

Theo ông Đoàn Quang Hoan, REV đồng hành và bảo trợ PLASE Show lần thứ 15 nhằm tăng cường kết nối giữa cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và các đơn vị phát triển công nghệ. Ông đánh giá cao sự phối hợp của bốn đơn vị tổ chức trong việc xây dựng không gian triển lãm có chiều sâu kỹ thuật, chú trọng khả năng ứng dụng thực tế.

Ông cũng cho biết sự kết hợp giữa PLASE Show và VEEW tạo nên không gian trưng bày rộng khoảng 10.000 m² tại Sảnh 6 và Sân Tây, với hơn 100 thương hiệu tham gia giới thiệu sản phẩm. Các khu vực trình diễn âm thanh công suất lớn giúp khách tham quan trực tiếp đánh giá công nghệ, đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các kỹ sư và doanh nghiệp.

"Chúng tôi tin rằng, sự hợp tác giữa Hội và đơn vị tổ chức triển lãm sẽ góp phần nâng cao hàm lượng công nghệ, tính đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp điện tử Việt Nam nói riêng, cũng như cho nền kinh tế số quốc gia nói chung", ông Đoàn Quang Hoan nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan triển lãm PLASE Show Hà Nội 2026. Ảnh: Thành Biên.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu thiết bị, ông Đoàn Quang Hoan kỳ vọng triển lãm sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận những giải pháp công nghệ phù hợp, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, âm thanh và thiết bị biểu diễn.

"Trong ba ngày diễn ra triển lãm, tôi mong rằng mỗi đại biểu, mỗi doanh nghiệp và mỗi vị khách tham quan sẽ tìm thấy những giải pháp công nghệ phù hợp, những đối tác tiềm năng, và những cảm hứng mới cho công việc của mình. Hãy để Plase Show 2026 không chỉ là nơi trưng bày thiết bị, mà còn là nơi khởi nguồn cho những ý tưởng đột phá và những hợp tác bền vững", ông Đoàn Quang Hoan chia sẻ.

Hàng chục thương hiệu giới thiệu công nghệ âm thanh, ánh sáng

Triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị biểu diễn như Ba Sao, Sao Mai, CK Audio, Bảo Châu, Techsound, Vân Lam, Pro AVL Việt Nam, Anh Duy và Trung Chính Audio. Các thương hiệu quốc tế gồm L-Acoustics, RCF, Adamson, Yamaha, JBL, Bose, Electro-Voice và EAW cũng góp mặt tại sự kiện.

Điểm nhấn của triển lãm là khu vực trình diễn Line Array tại Sân Tây của VEC. Ban tổ chức bố trí 21 vị trí trình diễn của PLASE Show, kết hợp 5 vị trí thuộc Wedtech Show, giúp khách tham quan đánh giá trực tiếp công suất, chất lượng âm thanh và khả năng kiểm soát vùng phủ của từng hệ thống.

Triển lãm PLASE Show Hà Nội 2026 quy tụ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị biểu diễn. Ảnh: Thành Biên.

Tại đây, Pro AVL Việt Nam giới thiệu hệ thống L-Acoustics L2 thuộc dòng L Series và TT+ Audio GTX 12 của RCF. Trung Chính Audio mang đến các giải pháp của Electro-Voice, Dynacord và Bosch. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp tập trung giới thiệu thiết bị tích hợp bộ xử lý tín hiệu số DSP, hệ thống khuếch đại và các dòng loa có thiết kế nhỏ gọn.

Ngoài âm thanh, triển lãm còn giới thiệu màn hình LED, thiết bị xử lý hình ảnh và hệ thống điều khiển sân khấu. Những sản phẩm này đáp ứng nhu cầu tổ chức chương trình biểu diễn, hội nghị và sự kiện quy mô khác nhau.

Triển lãm PLASE Show Hà Nội 2026 tạo điều kiện để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm. Ảnh: Thành Biên.

Thông qua hoạt động trưng bày và trình diễn trực tiếp, PLASE Show Hà Nội 2026 tạo cơ hội để doanh nghiệp cập nhật công nghệ, tìm kiếm đối tác và lựa chọn giải pháp đầu tư phù hợp. Sự kiện đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp và nâng cao năng lực tổ chức sự kiện tại Việt Nam.

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 19h hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 19/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.