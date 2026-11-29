Từ những dự báo của Thiền giả Yuval Noah Harari đến bản chất con người, trí tuệ và kinh nghiệm tôn giáo

Khi trí tuệ nhân tạo đặt ra những câu hỏi về con người

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp cận tri thức, sử dụng ngôn ngữ và nhận thức về chính mình. Những thành tựu công nghệ ngày nay không chỉ mở ra triển vọng mới mà còn đặt ra những câu hỏi căn bản: Máy móc có thực sự biết tư duy?

Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người trong những hoạt động trí tuệ phức tạp? Và năng lực xử lý thông tin có đồng nghĩa với khả năng thấu hiểu cuộc sống?

Những vấn đề ấy được đặt ra trong các nhận định của Thiền giả Yuval Noah Harari, nhà sử học và tư tưởng gia nổi tiếng với những công trình nghiên cứu về lịch sử và tương lai nhân loại.

Trong bài phát biểu được đề cập tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF) năm 2026, tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ, Harari đã đưa ra những dự báo đáng chú ý về ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI).

Harari được biết đến với cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn hướng đến tương lai. Trong các công trình của mình, ông khảo sát mối quan hệ giữa con người, công nghệ, chủ nghĩa siêu nhân loại (transhumanism) và những biến đổi có thể xảy ra đối với nền văn minh nhân loại.

Theo Harari, AI có khả năng từng bước chiếm lĩnh những lĩnh vực hoạt động chủ yếu dựa trên ngôn ngữ và văn bản. Điều này không chỉ liên quan đến sách vở, hệ thống pháp luật mà còn ảnh hưởng đến những truyền thống tôn giáo lấy kinh điển làm nền tảng, như Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.

Ông cho rằng, xét riêng về khả năng tổ chức và xử lý ngôn ngữ, AI đã vượt qua nhiều người trong chúng ta.

Với năng lực phân tích một khối lượng lớn tài liệu chỉ trong thời gian ngắn, AI có thể nhanh chóng trở thành một công cụ có ảnh hưởng đáng kể trong những lĩnh vực vốn đòi hỏi quá trình học tập, nghiên cứu và tích lũy tri thức lâu dài.

Ở một phương diện nhất định, nhận định ấy có cơ sở.

Chúng ta khó có thể phủ nhận rằng AI đang sở hữu khả năng tiếp nhận, tổng hợp và xử lý văn bản với tốc độ vượt xa con người. Những công việc từng đòi hỏi nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng nghiên cứu, nay có thể được hệ thống AI hỗ trợ thực hiện trong thời gian rất ngắn.

Ngay trong quá trình viết bài này, tôi cũng nhận thấy một hệ thống AI có thể tạo ra một văn bản có độ dài tương đương chỉ trong một phần nhỏ thời gian mà tôi cần để hoàn thành.

Tuy nhiên, tốc độ xử lý thông tin có thực sự đồng nghĩa với năng lực tư duy?

Khả năng tạo ra những câu trả lời mạch lạc có chứng minh rằng AI hiểu được ý nghĩa của những điều nó trình bày?

Và quan trọng hơn, liệu con người có thể được giải thích đầy đủ như một hệ thống xử lý thông tin?

Theo tôi, chính tại đây, lập luận của Harari bộc lộ một vấn đề căn bản.

Điều đáng bàn không hẳn nằm ở tính nhất quán trong lập luận của ông, mà ở những tiền giả định siêu hình học (metaphysical assumptions) làm nền tảng cho cách ông nhìn nhận con người và trí tuệ nhân tạo.

Để làm sáng tỏ vấn đề, trước hết cần xem xét quan niệm về bản chất con người ẩn sau những dự báo ấy.

I. Bản chất con người có thể được giải trình bằng thuật toán?

1. Khi công nghệ được nhìn nhận như con người

Một trong những vấn đề đáng chú ý trong cách tiếp cận của Harari là khuynh hướng nhân cách hóa công nghệ (anthropomorphization of the technosphere).

Trong bài phát biểu tại Davos, ông sử dụng khái niệm “tư duy” (thinking) khi đề cập đến hoạt động của AI.

Trong tác phẩm Homo Deus, Harari còn trình bày thông tin như một dạng tác nhân có khả năng tạo ra những tác động nhất định [1].

Thoạt nhìn, cách diễn đạt này có vẻ không gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nếu khảo sát sâu hơn, chúng ta có thể nhận thấy đằng sau đó là một tiền giả định quan trọng về bản chất con người.

Đó là quan niệm cho rằng con người, xét về cấu trúc và phương thức vận hành, có thể được giải thích tương tự một hệ thống máy tính.

Cần nói rõ rằng tôi không cho rằng Harari khẳng định con người và máy tính hoàn toàn giống nhau.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là trong cách tiếp cận của ông, con người dường như được nhìn nhận như một hệ thống xử lý thông tin, trong đó những hoạt động tinh thần có thể được giải thích thông qua các quá trình tính toán.

Cách nhìn này có những điểm tương đồng với một số khuynh hướng trong triết học tâm trí, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật vật lý (physicalism) và thuyết chức năng (functionalism).

Theo thuyết chức năng, các trạng thái tinh thần được xác định chủ yếu thông qua vai trò của chúng trong một hệ thống, chẳng hạn mối quan hệ giữa tác động từ môi trường, những trạng thái bên trong và phản ứng của chủ thể.

Từ góc nhìn ấy, những hiện tượng như cảm giác đau, ký ức hoặc tình yêu có thể được nghiên cứu thông qua chức năng mà chúng đảm nhận trong đời sống tinh thần và hoạt động của hệ thần kinh.

Chẳng hạn, cảm giác đau có thể được xem xét trong mối quan hệ giữa kích thích từ bên ngoài, những quá trình thần kinh liên quan và phản ứng của cơ thể.

Tương tự như việc chúng ta gọi một thiết bị là “máy giặt” dựa trên chức năng giặt quần áo, thuyết chức năng tìm cách xác định các trạng thái tinh thần thông qua vai trò của chúng trong toàn bộ hệ thống.

Tuy nhiên, từ việc mô tả chức năng của một trạng thái tinh thần đến việc giải thích trọn vẹn kinh nghiệm chủ quan của con người vẫn còn một khoảng cách đáng kể.

Chính khoảng cách ấy dẫn chúng ta đến câu hỏi tiếp theo.

2. Con người có thực sự vận hành như một thuật toán?

Hãy hình dung một mô hình đơn giản.

Một kích thích vật lý X tác động lên cơ thể, làm phát sinh phản ứng điện - hóa Y, từ đó dẫn đến trạng thái tinh thần Z.

Nếu các quá trình ấy hoàn toàn tuân theo những quy luật có thể xác định và dự đoán, người ta có thể giả định rằng khi hiểu đầy đủ cơ chế vận hành của hệ thống, chúng ta sẽ dự đoán được những trạng thái tinh thần tương ứng.

Theo cách nhìn này, hoạt động của con người có thể được mô tả như một chuỗi quá trình xử lý thông tin.

Nếu khám phá được toàn bộ những quy luật chi phối các quá trình ấy, về nguyên tắc, người ta có thể kỳ vọng dự đoán được những trạng thái tinh thần và phản ứng của con người.

Đây là một giả định có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những người xem trí tuệ con người như một dạng hoạt động tính toán.

Cũng như một máy tính có thể được nghiên cứu thông qua cấu trúc phần cứng và chương trình điều khiển, bộ não con người có thể được tiếp cận như một hệ thống xử lý thông tin vô cùng phức tạp.

Từ đó xuất hiện một câu hỏi: Nếu hiểu được toàn bộ cơ chế vận hành của bộ não, liệu chúng ta có thể giải thích đầy đủ đời sống tinh thần của con người?

Theo tôi, vấn đề nằm ở chỗ mô hình tính toán có thể mô tả một số phương diện của hoạt động trí tuệ, nhưng chưa chắc đã giải thích được toàn bộ bản chất của tư duy và kinh nghiệm chủ quan.

Nói cách khác, việc con người có thể thực hiện những hoạt động tương tự máy tính không nhất thiết chứng minh rằng con người, về bản chất, chỉ là một hệ thống tính toán.

Tuy nhiên, chính giả định ấy lại trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà nghiên cứu tương lai công nghệ và những người theo chủ nghĩa siêu nhân loại.

Nếu máy tính có thể được nâng cấp để gia tăng năng lực xử lý, thì theo cách nhìn này, con người cũng có thể được cải tiến thông qua những phương thức tương tự.

Từ đó, ranh giới giữa trí tuệ sinh học và trí tuệ nhân tạo dường như ngày càng trở nên mong manh.

3. Những giới hạn của quan niệm xem con người như một hệ thống tính toán

Có nhiều lý do để đặt vấn đề đối với quan niệm quy giản con người thành một hệ thống vận hành theo thuật toán.

Tuy nhiên, việc trình bày đầy đủ những lập luận triết học và khoa học liên quan sẽ vượt ra ngoài phạm vi bài viết này.

Ở đây, tôi muốn giới thiệu một công trình đáng chú ý của Robert Marks, Giáo sư danh dự ngành Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính.

Trong tác phẩm “Non-Computable You: What You Do That Artificial Intelligence Never Will”, ông đưa ra những lập luận phản biện quan niệm cho rằng toàn bộ năng lực trí tuệ con người đều có thể được giải thích bằng tính toán.

Nhan đề tác phẩm có thể tạm dịch là:

“Phần "không thể lập trình" trong bạn: Điều trí tuệ nhân tạo không bao giờ thay thế được”.

Thay vì trình bày một phiên bản rút gọn của những lập luận trong công trình này, tôi khuyến nghị độc giả tìm đọc trực tiếp để có cái nhìn đầy đủ hơn.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là: nếu không chấp nhận tiền giả định rằng con người hoàn toàn vận hành theo thuật toán, chúng ta cũng cần thận trọng trước những dự báo cho rằng AI sẽ tất yếu đạt đến hoặc vượt qua mọi phương diện của trí tuệ con người.

Bởi lẽ, khả năng thực hiện những phép tính phức tạp và xử lý lượng thông tin khổng lồ chưa đủ để chứng minh rằng một hệ thống có thể tư duy theo đúng phương thức của con người.

Nếu tư duy con người không thể được giải thích trọn vẹn bằng thuật toán, thì sự vượt trội về năng lực tính toán cũng chưa đủ để khẳng định AI sẽ sở hữu toàn bộ những phẩm tính của trí tuệ con người.

Hình ảnh minh hoạ.

II. Tính đặc thù của con người và chiều sâu của kinh nghiệm tôn giáo

1. Kinh nghiệm sống có thể được chuyển thành dữ liệu?

Một tiền giả định khác có liên hệ chặt chẽ với cách nhìn của Harari là quan niệm cho rằng nếu con người vận hành theo thuật toán, thì những kinh nghiệm của con người cũng có thể được giải thích bằng các quá trình tính toán.

Theo hướng lập luận này, khi AI đạt đến trình độ phát triển đủ cao, nó có thể xử lý những hệ thống tri thức liên quan đến sách vở, pháp luật và tôn giáo theo cách ngày càng gần với con người.

Nếu tiếp tục giả định rằng con người và AI có thể có cùng những loại kinh nghiệm, trong khi AI lại vượt trội về tốc độ xử lý thông tin, thì việc AI thực hiện tốt hơn con người nhiều hoạt động liên quan đến văn bản dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, theo tôi, tiền giả định ấy chưa xem xét đầy đủ chiều sâu của kinh nghiệm sống.

Con người không đơn thuần là một kho lưu trữ dữ liệu, cũng không chỉ là một hệ thống tiếp nhận thông tin rồi đưa ra phản ứng.

Đời sống tinh thần của con người được hình thành trong những mối quan hệ phức tạp giữa ký ức, cảm xúc, nhận thức, hoàn cảnh lịch sử và kinh nghiệm cá nhân.

Con người không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn suy ngẫm, chất vấn, diễn giải và tìm kiếm ý nghĩa của những điều mình biết.

Đặc biệt, tư duy con người còn thể hiện qua khả năng khám phá những vấn đề mới, nhận ra những mối liên hệ chưa từng được chú ý và hình thành những cách hiểu vượt ra ngoài khuôn mẫu quen thuộc.

Chẳng hạn, một trong những mục đích quan trọng của việc nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ không chỉ là tiếp thu những tri thức đã có, mà còn là tiếp cận các vấn đề lâu đời bằng những góc nhìn mới.

Một công trình nghiên cứu có giá trị không nhất thiết phải bắt đầu từ một vấn đề hoàn toàn mới. Đôi khi, đóng góp quan trọng nhất lại nằm ở việc đặt ra một câu hỏi mới đối với những điều tưởng chừng đã được hiểu rõ.

Chính khả năng đặt lại vấn đề, khám phá những mối liên hệ và mở ra những hướng suy nghĩ mới là một trong những biểu hiện đặc sắc của hoạt động trí tuệ con người.

2. Năng lực sáng tạo của con người dưới góc nhìn thần học

Với tư cách một nhà thần học Kitô giáo, tôi tiếp cận vấn đề này từ một nền tảng đức tin.

Theo quan niệm thần học Kitô giáo, con người được tạo dựng theo Imago Dei, nghĩa là “hình ảnh của Thiên Chúa”.

Đây là một khái niệm quan trọng trong truyền thống thần học Kitô giáo, có nguồn gốc từ Kinh Thánh Do Thái.

Quan niệm này khẳng định rằng con người mang những phẩm tính phản chiếu hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, qua đó có phẩm giá và vị trí đặc biệt trong trật tự tạo dựng.

Từ góc nhìn ấy, năng lực sáng tạo của con người không đơn thuần là kết quả của những quá trình xử lý thông tin.

Con người được dự phần vào năng lực sáng tạo mà Thiên Chúa đã ban tặng.

Theo niềm tin Kitô giáo, Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ từ hư vô. Con người, tuy không sáng tạo theo cùng ý nghĩa tuyệt đối ấy, vẫn được trao khả năng hình thành những ý tưởng, giá trị và công trình mới.

Chính vì vậy, tôi cho rằng có một sự khác biệt căn bản giữa hoạt động sáng tạo của con người và khả năng tạo ra sản phẩm của máy tính.

Một hệ thống AI có thể kết hợp, biến đổi và tái cấu trúc những dữ liệu mà nó được tiếp cận để tạo ra kết quả mới.

Nhưng liệu quá trình ấy có đồng nghĩa với sáng tạo theo nghĩa sâu xa nhất, nghĩa là sáng tạo gắn liền với ý thức, kinh nghiệm sống và sự nhận biết về ý nghĩa của hành động?

Theo lập trường thần học mà tôi đang trình bày, câu trả lời là không.

Nếu quan niệm con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa là đúng, thì năng lực sáng tạo của con người mang một chiều kích mà hoạt động tính toán thuần túy không thể thay thế.

Đây không phải là kết luận có thể được xác lập chỉ bằng những phép đo kỹ thuật, mà là một nhận định xuất phát từ nền tảng triết học và thần học về bản chất con người.

3. Tri thức không đồng nghĩa với trí tuệ

Một vấn đề quan trọng khác trong những dự báo của Harari là cách hiểu về khái niệm “chuyên gia”.

Nếu một hệ thống có thể tiếp cận, tổng hợp và trình bày một khối lượng tri thức rất lớn, liệu chúng ta có thể xem hệ thống ấy là một chuyên gia theo đúng nghĩa?

Trong một số lĩnh vực, khả năng nắm bắt thông tin và đưa ra câu trả lời chính xác quả thực là những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực chuyên môn.

Tuy nhiên, theo tôi, tri thức và trí tuệ không hoàn toàn đồng nhất.

Tri thức liên quan đến những điều chúng ta biết.

Trí tuệ còn bao hàm khả năng nhận định, suy xét và vận dụng những điều đã biết một cách thích hợp trong những hoàn cảnh cụ thể.

Một người có thể ghi nhớ rất nhiều thông tin nhưng chưa chắc đã biết cách sử dụng những thông tin ấy để đưa ra quyết định đúng đắn.

Ngược lại, có những người không sở hữu khối lượng kiến thức đồ sộ nhưng lại có khả năng nhận định sâu sắc nhờ kinh nghiệm sống, sự từng trải và quá trình suy ngẫm lâu dài.

Sự khác biệt này đặc biệt đáng chú ý trong những lĩnh vực liên quan đến đạo đức, triết học và tôn giáo.

Chúng ta hãy thử xem xét một trường hợp cụ thể.

Giả sử một hệ thống AI được tiếp cận toàn bộ trước tác của Thomas Aquinas (1225–1274), vị tu sĩ dòng Đa Minh, nhà thần học và triết gia có ảnh hưởng sâu rộng trong tư tưởng Kitô giáo thời Trung Cổ.

Hệ thống ấy cũng được cung cấp tất cả những công trình nghiên cứu, bình luận và chú giải về tư tưởng của ông.

Khi đó, tôi có thể đặt câu hỏi:

“Thomas Aquinas đã trình bày quan điểm gì về vấn đề này?”

Hoặc:

“Các nhà nghiên cứu đã diễn giải nhận định ấy của Thomas Aquinas như thế nào?”

Với khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu, AI có thể đưa ra những câu trả lời phong phú, có hệ thống và hữu ích.

Trong nhiều trường hợp, nó còn có thể giúp người nghiên cứu tiết kiệm đáng kể thời gian tìm kiếm và đối chiếu tài liệu.

Tuy nhiên, theo tôi, điều đó vẫn chưa đồng nghĩa với việc AI có được kinh nghiệm suy tư của một nhà thần học.

Chẳng hạn, AI có thể trình bày những luận điểm của Thomas Aquinas về luật tự nhiên (natural law) hoặc học thuyết về tính đơn nhất tuyệt đối của Thiên Chúa (divine simplicity).

Nó cũng có thể tổng hợp những cách giải thích khác nhau, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các trường phái nghiên cứu.

Nhưng liệu AI có thể hình thành một nhận định được nuôi dưỡng từ kinh nghiệm sống và đức tin theo cùng phương thức như một vị linh mục tám mươi tuổi, người đã dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu Thomas Aquinas, suy niệm và cầu nguyện mỗi ngày?

Đối với tôi, đây chính là điểm khác biệt cần được suy xét.

AI có thể trình bày những điều các nhà chú giải đã viết.

Nhưng việc trình bày nội dung của một kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc thực sự sống qua kinh nghiệm ấy.

AI có thể phân tích những văn bản thần học về cầu nguyện, nhưng điều đó không chứng minh rằng nó có đời sống cầu nguyện.

AI có thể tổng hợp những suy tư về đức tin, nhưng khả năng ấy không tự nó xác lập rằng AI có niềm tin tôn giáo theo nghĩa con người trải nghiệm.

Sự khác biệt giữa việc biết về một kinh nghiệm và thực sự trải qua kinh nghiệm ấy là điều không nên bỏ qua khi đánh giá năng lực của trí tuệ nhân tạo.

4. Từ khả năng xử lý thông tin đến sự thấu hiểu

Sự phát triển của các hệ thống AI hiện đại khiến việc phân biệt giữa khả năng diễn đạt và sự thấu hiểu ngày càng trở nên phức tạp.

AI có thể tham gia đối thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên, giải thích những vấn đề khó, phân tích lập luận và đưa ra những câu trả lời có vẻ rất sâu sắc.

Trong nhiều trường hợp, người sử dụng có thể có cảm giác mình đang trò chuyện với một chủ thể thực sự hiểu được điều được hỏi.

Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta cần phân biệt giữa việc tạo ra một câu trả lời có ý nghĩa đối với người đọc và việc bản thân hệ thống có thực sự trải nghiệm ý nghĩa ấy hay không.

Một hệ thống có thể mô tả nỗi buồn mà không nhất thiết trải qua nỗi buồn.

Nó có thể trình bày những quan niệm về tình yêu mà không nhất thiết có kinh nghiệm yêu thương như con người.

Tương tự, AI có thể phân tích những luận điểm triết học về ý nghĩa cuộc sống mà không vì thế được chứng minh là có một đời sống nội tâm tương ứng.

Điều này không làm giảm giá trị thực tiễn của AI.

Trái lại, chính khả năng xử lý và tổ chức thông tin vượt trội đã khiến AI trở thành một công cụ hữu ích trong học tập, nghiên cứu và nhiều hoạt động chuyên môn.

Tuy nhiên, giá trị của một công cụ không nhất thiết đồng nghĩa với việc công cụ ấy sở hữu toàn bộ những phẩm tính của chủ thể sử dụng nó.

Ở mức độ phát triển hiện nay, AI có thể hỗ trợ con người trả lời nhiều câu hỏi về sự vật, hiện tượng và những mối quan hệ giữa chúng.

Nó cũng có thể giúp chúng ta khảo sát những câu hỏi về cách thức và nguyên nhân của các hiện tượng.

Nhưng khả năng đưa ra lời giải thích không tự nó chứng minh rằng AI có kinh nghiệm chủ quan hoặc sự thấu hiểu theo nghĩa con người.

Theo quan điểm của tôi, trí tuệ đích thực không chỉ nằm ở khả năng nắm bắt thông tin mà còn ở năng lực suy xét ý nghĩa của thông tin ấy trong mối liên hệ với đời sống.

Một kho tri thức phong phú có thể giúp con người hiểu biết nhiều hơn.

Nhưng để sống có ý nghĩa, con người còn cần khả năng nhận định, lựa chọn, chịu trách nhiệm và trưởng thành qua những kinh nghiệm của chính mình.

Đó là những chiều kích mà tôi cho rằng không thể dễ dàng quy giản thành hoạt động tính toán.

III. Giữa thông tin và trí tuệ: Nhìn lại tương lai của con người

Những dự báo của Thiền giả Yuval Noah Harari về tương lai trí tuệ nhân tạo có sức thuyết phục nhất định nếu chúng ta chấp nhận quan niệm rằng con người, về căn bản, là một hệ thống xử lý thông tin vận hành theo những nguyên tắc có thể mô tả bằng thuật toán.

Từ tiền đề ấy, người ta có thể hình dung rằng khi năng lực tính toán tiếp tục gia tăng, máy móc sẽ từng bước thực hiện được những hoạt động vốn được xem là đặc trưng của trí tuệ con người.

Thậm chí, một số người còn kỳ vọng sự phát triển của AI sẽ mở ra những hình thái tồn tại và nhận thức hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, những dự báo ấy không chỉ phụ thuộc vào tiến bộ kỹ thuật.

Chúng còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những quan niệm triết học mà chúng ta chấp nhận về bản chất con người, ý thức và trí tuệ.

Trong triết học và thần học, những tiền giả định ấy có thể liên quan đến mục đích luận (teleology), tức việc tìm hiểu mục đích hoặc cứu cánh của sự vật, cũng như cánh chung luận (eschatology), tức những quan niệm về vận mệnh sau cùng và sự hoàn tất của lịch sử.

Cách chúng ta hiểu con người sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta hình dung tương lai của con người.

Nếu xem con người chủ yếu là một hệ thống tính toán, chúng ta có thể dễ dàng hình dung một tương lai trong đó máy móc đạt đến hoặc vượt qua mọi năng lực trí tuệ của con người.

Nhưng nếu cho rằng con người còn có những chiều kích không thể giải thích trọn vẹn bằng thuật toán, thì những dự báo ấy cần được xem xét thận trọng hơn.

Theo tôi, vấn đề căn bản trong cách nhìn của Harari là nguy cơ đồng nhất những khái niệm vốn cần được phân biệt.

Đó là sự đồng nhất giữa thông tin và trí tuệ, giữa tốc độ xử lý dữ liệu và năng lực thấu hiểu, giữa khả năng sử dụng ngôn ngữ và kinh nghiệm sống của một chủ thể có ý thức.

AI có thể giúp con người tiếp cận những kho tri thức khổng lồ.

Nó có thể hỗ trợ nghiên cứu, thúc đẩy sáng tạo và mở rộng khả năng giải quyết nhiều vấn đề phức tạp.

Nhưng từ những thành tựu ấy đến kết luận rằng AI có thể thay thế toàn bộ chiều sâu của đời sống tinh thần con người vẫn còn một khoảng cách lớn.

Điều đáng suy ngẫm là chính con người, bằng năng lực tưởng tượng, suy tư và sáng tạo của mình, đã hình thành nên những ý tưởng về trí tuệ nhân tạo và tương lai công nghệ.

Chúng ta không chỉ tạo ra những công cụ mới mà còn có khả năng đặt câu hỏi về ý nghĩa, giới hạn và hệ quả của chính những công cụ ấy.

Theo quan điểm mà tôi trình bày, năng lực ấy phản ánh một chiều kích đặc biệt của trí tuệ con người, không thể được giải thích đầy đủ chỉ bằng những phép tính hay quy trình xử lý dữ liệu.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất có lẽ không chỉ là liệu AI sẽ trở nên thông minh đến mức nào.

Điều cần được suy xét sâu xa hơn là chúng ta đang hiểu thế nào về trí tuệ, về kinh nghiệm sống và về chính bản chất con người.

Bởi suy cho cùng, tương lai của trí tuệ nhân tạo không chỉ là câu chuyện về những cỗ máy ngày càng mạnh mẽ.

Đó còn là cơ hội để con người nhìn lại chính mình, nhận diện những giới hạn của tri thức và tiếp tục suy tư về giá trị của đời sống, ý thức và năng lực sáng tạo.

Tác giả: Tyler Bauer/Việt dịch & biên tập: Thích Vân Phong

Nguồn: https://mindmatters.ai