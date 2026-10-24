Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho biết, AI4Health 2026 nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 6 năm thành lập và 16 năm truyền thống của Trường Đại học Y Dược, ĐH QGHN. Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo trong Y tế: Từ tầm nhìn đến tác động thực tiễn”, Hội nghị được tổ chức nhằm phản ánh một chuyển dịch rất rõ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong y tế hiện nay.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN phát biểu

“Chúng ta đã đi qua giai đoạn chủ yếu đặt câu hỏi AI có thể làm được gì. Vấn đề quan trọng hơn ở thời điểm này là: AI có thực sự tạo ra giá trị cho người bệnh hay không; có giúp nhân viên y tế đưa ra quyết định tốt hơn không; có thể vận hành an toàn, công bằng, minh bạch và bền vững trong hệ thống y tế hay không?

Trong y học, một mô hình có độ chính xác cao chưa đồng nghĩa với một công nghệ có giá trị lâm sàng. Một thuật toán hoạt động tốt trong môi trường nghiên cứu chưa chắc sẽ hoạt động tốt tại bệnh viện, tại tuyến y tế cơ sở của Việt Nam.

Vì vậy, cùng với đổi mới công nghệ, chúng ta cần bằng chứng lâm sàng, dữ liệu phù hợp, cơ chế quản trị, tiêu chuẩn đánh giá, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khả năng giải thích và đặc biệt là trách nhiệm nghề nghiệp. AI phải hỗ trợ con người ra quyết định tốt hơn, chứ không thay thế trách nhiệm của người thầy thuốc”, GS Lê Ngọc Thành nhấn mạnh.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, đối với Việt Nam, cơ hội của AI trong y tế là rất lớn, nhưng cũng có những yêu cầu rất riêng. Các hệ thống AI cần được phát triển và đánh giá trên dữ liệu phù hợp với người Việt Nam, với mô hình bệnh tật, nguồn lực, quy trình chuyên môn và điều kiện vận hành của hệ thống y tế trong nước.

Các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong y tế dự Hội nghị

Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể tiếp cận được, tích hợp được vào thực hành và giải quyết một vấn đề y tế cụ thể. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia y tế công cộng, nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư công nghệ, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp.

Hội nghị thu hút hơn 300 đại biểu với 48 báo cáo khoa học và 10 báo cáo poster. Các báo cáo tập trung vào bốn nhóm ứng dụng: AI hỗ trợ chẩn đoán; AI hỗ trợ quyết định lâm sàng; điều trị cá thể hóa; và AI trong quản trị bệnh viện.

Xuyên suốt các phiên là câu hỏi then chốt khi đưa AI vào thực hành: giải pháp đã được kiểm chứng đến đâu về hiệu quả và an toàn, có bảo đảm công bằng cho người bệnh, và cần những điều kiện gì để triển khai, nhân rộng trong hệ thống y tế Việt Nam?

Các phiên tiền hội nghị và phiên toàn thể tập trung thảo luận việc ứng dụng AI trong thực hành lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, nghiên cứu khoa học, phát triển dược phẩm, quản lý bệnh viện, y học chính xác, dữ liệu lớn và y học cá thể hóa. Đồng thời đi sâu vào câu hỏi về hiệu quả lâm sàng, bằng chứng có thể kiểm chứng, điều kiện nhân rộng và giá trị đối với hệ thống y tế.

Các phiên chuyên đề tiếp tục mở rộng sang y tế cơ sở, sức khỏe cộng đồng, sức khỏe tâm thần, giáo dục y khoa, hạ tầng dữ liệu, quản trị, an toàn và đánh giá giá trị của AI.

Quang cảnh Hội nghị

Đây cũng là lợi thế quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong hệ sinh thái đại học đa ngành, sự kết nối giữa các đơn vị về y dược, công nghệ, khoa học dữ liệu, toán học và khoa học cơ bản, đặc biệt là Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Công nghệ, tạo điều kiện hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành.

Cùng với sự đồng hành của Câu lạc bộ Khoa – Trường – Viện Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam), các cơ sở y tế, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, những nhóm này có thể phát triển giải pháp công nghệ từ nhu cầu thực tế của ngành y tế, đồng thời đưa các mô hình thử nghiệm vào đánh giá trong thực tiễn.

Thông qua Hội nghị, Ban Tổ chức kỳ vọng các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm triển khai và kết nối học thuật sẽ tiếp tục được phát triển thành những hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng cụ thể. Mục tiêu lâu dài là thúc đẩy các giải pháp AI được kiểm chứng, an toàn, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của hệ thống y tế Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.