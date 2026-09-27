Khi trí tuệ nhân tạo (AI) mở rộng từ các chatbot và công cụ tìm kiếm sang các dịch vụ du lịch thường nhật, cách thức mọi người khám phá điểm đến, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, đặt chỗ lưu trú và trải nghiệm những vùng đất mới đang dần thay đổi.

Thay vì dành hàng giờ lướt qua hàng chục trang web, du khách ngày càng có thể mô tả những gì mình mong muốn và sử dụng các công cụ tích hợp AI để sắp xếp thông tin thành một kế hoạch du lịch được cá nhân hóa.

AI còn có khả năng thay đổi cách quảng bá các điểm đến, cách các doanh nghiệp du lịch tiếp cận khách hàng cũng như cách quản lý lượng du khách.

Nếu được quản lý và ứng dụng phù hợp, AI có thể giúp ngành du lịch trở nên hiệu quả hơn, linh hoạt hơn. Nguồn: untourism

Với việc AI đang ngày càng làm thay đổi cách chúng ta du lịch, làm việc và kết nối với nhau, theo Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) Shaikha Al Nuwais, đây là thời điểm đầy hứa hẹn đối với cả du khách cũng như hàng triệu người đang có sinh kế gắn với ngành du lịch.

"Nhưng sự tiến bộ chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thành quả đó được chia sẻ rộng rãi và không ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, nhân Ngày Du lịch Thế giới năm nay, tôi muốn chúng ta cùng nhìn lại và bảo đảm rằng quá trình chuyển đổi của ngành du lịch đang đi đúng hướng", thông điệp nhấn mạnh.

Trong thông điệp với chủ đề: “Chương trình nghị sự số và trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch”, Tổng Thư ký UN Tourism tin rằng, nếu được quản lý và ứng dụng một cách phù hợp, AI có thể giúp ngành du lịch trở nên hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn trước những thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta không thể mặc nhiên cho rằng những lợi ích đó sẽ tự động đến với mọi người.

Theo ông, nếu không được giải quyết thỏa đáng, quá trình chuyển đổi này có thể làm gia tăng khoảng cách giữa những người đang định hình các quy tắc mới của thế giới số với những người chỉ có thể đi theo những thay đổi đó.

Ông Shaikha Al Nuwais cũng chỉ ra điều đáng lo ngại là hiện nay, các công nghệ trong ngành du lịch vẫn chưa thực sự được kết nối và vận hành đồng bộ. Hệ thống đặt dịch vụ, thanh toán và dữ liệu vẫn tồn tại khá tách biệt.

Ông kêu gọi kết nối những hệ thống còn đang rời rạc, hướng tới một ngành du lịch trong đó công nghệ thực sự tạo ra giá trị và sức mạnh mới, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người và mọi sinh kế gắn với du lịch.

"Đó cũng chính là tương lai mà chúng ta cần cùng nhau hướng tới - một tương lai mà công nghệ không chỉ làm cho việc đi du lịch thuận tiện hơn, mà còn góp phần tạo dựng một ngành du lịch phát triển bền vững, bao trùm và mang lại cơ hội cho tất cả", thông điệp viết.