Trí tuệ nhân tạo: Nỗi lo nợ phủ bóng lên cơn sốt đầu tư AI

Những lo ngại này xuất hiện khi nhiều doanh nghiệp đang vay nợ lớn để mở rộng hạ tầng phục vụ AI, trong khi nguồn thu kỳ vọng còn nằm ở tương lai. Câu hỏi đặt ra là các doanh nghiệp cần bao lâu để biến khoản đầu tư thành lợi nhuận và liệu có đủ khả năng chi trả lãi vay ngày càng cao hay không.

CoreWeave, doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu đang thua lỗ, hiện là tâm điểm chú ý. Theo dữ liệu của công ty cung cấp thông tin tài chính LSEG, CoreWeave đang gánh khoản nợ gần 50 tỷ USD. Cổ phiếu công ty giảm 15% trong phiên giao dịch ngày 14/10 và giảm thêm 6% trong giao dịch ngoài giờ, mất tổng cộng khoảng 1/5 giá trị.

Sức ép cũng thể hiện qua chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ (CDS) của nhiều doanh nghiệp công nghệ tăng lên mức kỷ lục. Đây là khoản phí nhà đầu tư trả để bảo vệ mình trước nguy cơ doanh nghiệp không thanh toán được nợ; mức phí càng cao cho thấy thị trường đánh giá rủi ro càng lớn.

Theo dữ liệu của LSEG và S&P Global Market Intelligence, chi phí này đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay đối với các "ông lớn" ngành công nghệ Oracle, Amazon, Alphabet, Meta và Nvidia. Diễn biến trên cho thấy giới đầu tư đang thận trọng hơn khi đánh giá khả năng sinh lời và trả nợ của các doanh nghiệp tham gia làn sóng AI.