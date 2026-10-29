Trí tuệ nhân tạo mở đường cho cuộc cải tổ bộ máy công quyền tại Hà Lan

Nhà Vua Hà Lan Willem-Alexander (thứ 2, phải, phía trước) chụp ảnh cùng các thành viên trong Chính phủ của Thủ tướng Rob Jetten (thứ 2, trái, phía trước) tại La Haye, ngày 23/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Anh, các quan chức dự kiến cắt giảm khoảng 15% tổng số việc làm trong bộ máy nhà nước trong thập kỷ tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lực lượng cảnh sát và quốc phòng sẽ không thuộc diện cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh Hà Lan đặt mục tiêu tiết kiệm 900 triệu euro ngân sách trung ương vào năm tới.

Mặc dù đặt mục tiêu giảm số lượng công chức, nhưng Hà Lan đã tạo thêm khoảng 46.500 việc làm trong bộ máy chính phủ kể từ năm 2018, khiến lực lượng lao động tăng 40%.

Chính phủ Hà Lan do Thủ tướng Rob Jetten đứng đầu sẽ công bố kế hoạch ứng dụng AI để nâng cao năng suất làm việc trong quý I/2027, trong khuôn khổ nỗ lực xây dựng bộ máy công vụ đơn giản hơn, thông minh hơn và tinh gọn hơn.

Ông Eric van der Burg, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Quan hệ Vương quốc phụ trách mảng chính phủ hiệu quả, cho biết: “Chúng ta không thể tiếp tục làm những việc như trước đây. Với quá nhiều quy định, ngoại lệ và thủ tục, đôi khi chúng ta tự khiến việc giải quyết vấn đề trở nên khó khăn một cách không cần thiết”.

Ông nói thêm: “Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp cần có thể trông cậy vào một chính phủ thực hiện những việc cần thiết. Bên cạnh đó, chúng ta phải cắt giảm đáng kể chi phí tổ chức bộ máy. Đó là lý do chúng ta sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để xây dựng chính quyền trung ương thực sự hiệu quả, đơn giản hơn, thông minh hơn và tinh gọn hơn”.

Hà Lan cho biết kế hoạch ứng dụng AI là một phần trong nỗ lực tiết kiệm 3,5 tỷ euro mỗi năm kể từ năm 2035.

Trong khi đó, tình hình tài chính công tại nhiều nước châu Âu đang chịu sức ép sau làn sóng tuyển dụng gia tăng trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cùng với chi phí lãi vay nợ công tăng cao.

Trong thập kỷ qua, số lượng công chức tại Anh đã tăng hơn một phần ba, lên hơn 500.000 người.

Nếu Anh triển khai chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ AI với quy mô tương tự Hà Lan, khoảng 75.000 việc làm trong khu vực công của nước này có thể bị cắt giảm.

Ông Richard Tice, Phó lãnh đạo đảng Reform UK, cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này và dự định bắt đầu từ các hội đồng địa phương do chúng tôi điều hành”.

Một báo cáo về chương trình thử nghiệm các công cụ AI tại Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh cho thấy nhân viên cảm thấy ngại khi sử dụng công nghệ này tại nơi làm việc vì lo ngại cấp trên sẽ có cái nhìn không thiện cảm về họ.

Hàng trăm công chức đã được cấp quyền sử dụng Redbox, một hệ thống AI do cơ quan nhà nước Anh phát triển, có khả năng tóm tắt tài liệu, trả lời câu hỏi và chuyển nội dung các cuộc họp thành văn bản. Tuy nhiên, báo cáo về việc sử dụng hệ thống tại bộ này cho thấy các công chức không muốn công khai rằng họ đã sử dụng AI trong công việc.

Trong một báo cáo năm 2024, Viện Tony Blair nhận định AI có thể tự động hóa một phần hơn 40% nhiệm vụ trong khu vực công, qua đó giúp tiết kiệm một phần năm thời gian làm việc của nhân viên.

Tháng trước, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair kêu gọi các nước phương Tây không làm chậm tốc độ phát triển AI, sau khi các lãnh đạo tại Thung lũng Silicon cảnh báo về mối đe dọa mang tính sống còn mà công nghệ này có thể gây ra. Ông cho rằng việc tạm dừng phát triển AI có nguy cơ khiến xã hội phải đối mặt với những bất lợi sâu sắc và ngày càng tích tụ, nghiêm trọng không kém mối đe dọa từ các hệ thống bot có trí tuệ vượt trội.