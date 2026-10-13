Trí tuệ nhân tạo: Meta ra mắt 2 mô hình AI nâng cao

Biểu tượng của tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành (CEO) Meta, ông Mark Zuckerberg cho biết trên mạng xã hội X rằng dòng mô hình Muse Wonder có quy mô lớn hơn và tiên tiến hơn dòng Muse Spark ra mắt trước đó, đưa Meta vào nhóm phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất.

Meta cho biết người dùng trả phí sẽ sớm được sử dụng hai mô hình AI mới thông qua Muse, ứng dụng trợ lý AI cá nhân của công ty.

Theo Superintelligence Labs, phòng thí nghiệm siêu trí tuệ của Meta, Muse Wonder là mô hình lớn nhất và có năng lực cao nhất từ trước đến nay của Meta, đồng thời đủ sức cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu. Trong bài đăng trên blog, Meta dẫn dữ liệu đánh giá chuẩn (benchmark) do Artificial Analysis, tổ chức kiểm tra và đánh giá AI độc lập, công bố. Theo dữ liệu này, các mô hình Wonder mới đạt kết quả tốt hơn những mô hình Spark trước đó của Meta, đồng thời vượt một số mô hình do Anthropic, OpenAI và Google phát triển.

Meta đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD để cạnh tranh trong cuộc đua phát triển AI toàn cầu, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về an toàn và bảo mật. Tháng 7, tập đoàn sở hữu các mạng xã hội Facebook và Instagram cho biết tổng chi tiêu liên quan đến đầu tư AI trong năm nay có thể lên tới 145 tỷ USD.

Trong khoảng một năm qua, Zuckerberg đã thúc đẩy Meta cạnh tranh với các phòng nghiên cứu AI hàng đầu thế giới, đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu của OpenAI và Anthropic. Công ty muốn thu hút thêm khách hàng và đa dạng hóa nguồn thu, vốn lâu nay phụ thuộc chủ yếu vào quảng cáo.

Tháng 4/2026, Meta ra mắt Muse Spark, mô hình AI đánh dấu bước chuyển hướng so với dòng Llama mã nguồn mở trước đây. Meta chuyển sang phát triển các mô hình AI theo định hướng mới trong bối cảnh Llama bị đánh giá là tụt hậu so với các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường.

Đến tháng 7/2026, tập đoàn giới thiệu phiên bản Muse Spark 1.1, mà công ty mô tả là mô hình AI có năng lực cao nhất của mình trong lĩnh vực lập trình thực tiễn và thực hiện các tác vụ tự động. Đây là một phần trong mục tiêu rộng lớn hơn của Meta nhằm phát triển “siêu trí tuệ cá nhân” (personal superintelligence).