Trí tuệ nhân tạo là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Sự kiện thu hút khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ gần 30 quốc gia, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.

Phát biểu khai mạc sáng 28/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định: Việt Nam xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là một công nghệ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam định hướng chiến lược chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, lấy AI làm năng lực cốt lõi, với ba trụ cột ưu tiên. Tầm nhìn của Việt Nam là AI vì con người, AI cho mọi người, AI do Việt Nam làm chủ và cùng thế giới kiến tạo. Tự chủ không phải là khép kín, mà là đủ năng lực để hợp tác bình đẳng và cùng chia sẻ giá trị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công chia sẻ: Quảng Ninh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Thành phố tập trung phát triển hạ tầng số, khai thác hiệu quả dữ liệu, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong quản lý đô thị, du lịch, công nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu và bảo vệ môi trường. Quảng Ninh cũng định hướng phát triển những không gian, mô hình có khả năng tạo đột phá về kinh tế số, trong đó có các sáng kiến về cửa khẩu thông minh, khu công nghệ số tập trung và khu kinh tế đặc biệt theo định hướng phát triển của thành phố.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Với chuỗi hội nghị, diễn đàn và hội thảo chuyên đề, VIDW 2026 là diễn đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác và tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển, quản trị và ứng dụng AI.

Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI” (Building smart connectivity, Governing AI, Enabling AI transformation) là hoạt động trọng tâm của VIDW 2026. Thông qua đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, Hội nghị hướng tới thúc đẩy các quan hệ đối tác, tìm kiếm giải pháp tăng cường năng lực quản trị và ứng dụng AI, qua đó phát huy tiềm năng của công nghệ này trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, VIDW 2026 tổ chức chuỗi diễn đàn và hội thảo chuyên đề nhằm mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy trao đổi chính sách, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên.

Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo, phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, tập trung trao đổi về nhu cầu phát triển năng lực AI, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế. Trong khi đó, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU và Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia hướng tới tăng cường kết nối đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trong phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh lễ khai mạc Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Các hoạt động hợp tác chuyên ngành tiếp tục được triển khai thông qua Hội nghị 5G ASEAN; Diễn đàn Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU về vật liệu tiên tiến; Hội thảo về dịch vụ tin cậy xuyên biên giới và hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI; Hội thảo Nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc...

Thông qua các hoạt động này, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế có cơ hội trao đổi về chính sách, công nghệ, tiêu chuẩn, nghiên cứu và ứng dụng; đồng thời xác định các lĩnh vực ưu tiên, mở rộng mạng lưới hợp tác và thúc đẩy triển khai các sáng kiến hợp tác cụ thể.

Song song với các hội nghị, diễn đàn và hội thảo, Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu được diễn ra trong ngày 28 và 29/10, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, sản phẩm và ứng dụng công nghệ; tạo điều kiện kết nối nhu cầu với năng lực cung cấp giải pháp của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng các đại biểu tham quan triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, AI và các công nghệ số chiến lược là động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Thông qua VIDW 2026, Việt Nam hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; đồng thời mở rộng cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển thị trường. Sự kiện góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam chủ động hội nhập, nâng cao vị thế quốc tế và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.