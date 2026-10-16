Trí tuệ nhân tạo: Dùng AI để tìm kiếm trẻ em mất tích

Trường đại học công lập UNAM hàng đầu của Mexico đã nghiên cứu phát triển ứng dụng có tên Regresa (Trở về), sử dụng phép đo nhân trắc học để tạo ra hình ảnh về cách khuôn mặt của trẻ vị thành niên có thể đã thay đổi theo thời gian, trong khi trên các áp phích tìm người mất tích vẫn thể hiện hình ảnh cũ của trẻ. Trong bối cảnh các cuộc điều tra thường kéo dài nhiều năm, những hình ảnh cập nhật này trở nên hữu ích.

Trước đó, các nước như Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt và dự đoán sự thay đổi ngoại hình để tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc. Tại Mexico, một số văn phòng công tố sử dụng công nghệ này nhưng hầu hết phần mềm đều dựa trên cơ sở dữ liệu ảnh mã nguồn mở, không phản ánh các đặc điểm điển hình của người Mexico. Các nhà phát triển Regresa đã áp dụng một cách tiếp cận khác.

Họ xây dựng ngân hàng hình ảnh riêng của mình từ hàng trăm bức ảnh và dữ liệu từ 75 tình nguyện viên người Mexico để tạo ra các bức chân dung có các đặc điểm điển hình hơn của người Mexico.

Nhà nhân chủng học Ana Juarez, một trong những người sáng lập dự án, cho biết nhóm nghiên cứu đã tìm cách phát triển một phương pháp khoa học cho thấy sự phát triển của một người về mặt sọ mặt, tức là việc hình dung dự đoán sự phát triển của hộp sọ.

Trong một diễn biến khác, AI cũng đang được nhà nhân chủng học Emiliano Zolla tại Đại học tư thục Ibero-American sử dụng để hỗ trợ các cuộc tìm kiếm đó. Ông Emiliano Zolla lập bản đồ những người mất tích theo giới tính, độ tuổi và hoàn cảnh mất tích, với hy vọng điều này sẽ giúp các gia đình thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Trong số những quan sát của ông, dựa trên dữ liệu về các vụ việc ở bang Mexico, bang đông dân nhất cả nước, là nhiều người mất tích là phụ nữ trẻ, biến mất khi đi học hoặc đi làm.