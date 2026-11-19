Phát biểu tại sự kiện, ông Vương Quốc Thắng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhận định AI không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành công nghệ tác động trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội. AI đang thay đổi phương thức sản xuất, quản trị doanh nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế và logistics.

Ông Vương Quốc Thắng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại chương trình.

Theo ông Vương Quốc Thắng, đối với Việt Nam, AI vừa mở ra cơ hội lớn, vừa đặt ra thách thức, đòi hỏi tư duy đổi mới, chính sách phù hợp và sự chủ động tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Doanh nghiệp cần nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng và từng bước làm chủ công nghệ mới; xác định rõ những vấn đề AI có thể giải quyết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị, tăng năng suất và mở rộng thị trường.

Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được hỗ trợ tiếp cận công nghệ, nguồn vốn, chuyên gia và nền tảng AI với chi phí hợp lý. Cùng với đó, cần mở rộng kết nối với các trung tâm công nghệ, quỹ đầu tư, tổ chức nghiên cứu và mạng lưới doanh nghiệp quốc tế để tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực phát triển.

Quang cảnh diễn đàn.

Đề cập đến vai trò của thể chế, ông Vương Quốc Thắng cho rằng cần hoàn thiện chính sách tạo môi trường thuận lợi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó chú trọng cơ chế thử nghiệm công nghệ mới, bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Ở góc độ kết nối công nghệ với thị trường tài chính và hàng hóa, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam toàn cầu (VIETCOM), đánh giá AI có thể tạo bước tiến trong phân tích dữ liệu, dự báo giá, quản trị rủi ro, đánh giá cung cầu, tối ưu hoạt động giao dịch và quản lý hệ thống thanh toán.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, VIETCOM đang định hướng phát triển Sở Giao dịch Hàng hóa theo mô hình quốc tế, hướng tới hệ sinh thái kết nối nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà đầu tư, tổ chức tài chính và các định chế giao dịch quốc tế. Trong đó, Revo AI có cơ hội đóng góp năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khả năng kết nối nguồn lực quốc tế.

Đáng chú ý, VIETCOM đang nghiên cứu đề án hợp tác với Hapenco Green, với sự hậu thuẫn của Revo AI, xây dựng Sở Giao dịch Hàng hóa Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Theo định hướng đề án, tổng quy mô vốn đầu tư dự kiến vượt 1 tỷ USD, với lộ trình triển khai từ nay đến hết năm 2028.

Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng giao dịch hàng hóa hiện đại, hệ thống dữ liệu thị trường và ứng dụng AI, trung tâm thanh toán bù trừ, quản trị rủi ro; đồng thời kết nối các nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà đầu tư, ngân hàng và định chế tài chính quốc tế. Các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như cà phê, hồ tiêu, cao su, gạo, nông sản, năng lượng và kim loại được định hướng đưa lên thị trường giao dịch quốc tế.

Ông Phạm Văn Đại, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Revo AI, cho rằng AI không chỉ là xu hướng công nghệ nhất thời mà đang tạo nên cuộc cách mạng sâu sắc, làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và cách con người tương tác với thế giới.

Các ý kiến tại diễn đàn cho thấy, để AI thực sự trở thành động lực phát triển, bên cạnh năng lực công nghệ của doanh nghiệp, cần có sự kết nối giữa Nhà nước, nhà khoa học, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Việc hình thành các chương trình hợp tác, dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ được kỳ vọng góp phần đưa AI vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.