Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, khảo sát của công ty dịch vụ nhân sự Mynavi cho thấy gần 20% doanh nghiệp Nhật Bản có tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp vào các vị trí hành chính, văn phòng dự kiến cắt giảm số lượng tuyển mới do ứng dụng AI ngày càng phổ biến. Các doanh nghiệp cho biết sự tiến bộ của AI và khả năng công nghệ này đảm nhiệm những công việc dành cho nhân viên mới vào nghề là những nguyên nhân khiến họ điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 10/2026, với sự tham gia của 1.667 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Trong nhóm doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp vào các vị trí hành chính, văn phòng cho tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2027, có 19,6% dự kiến giảm tuyển dụng, 79,2% giữ nguyên và chỉ 1,2% có kế hoạch tuyển thêm nhân sự. Đối với các vị trí hoạch định kinh doanh và tiếp thị, tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến giảm tuyển dụng là 11,7%, trong khi chỉ 1,2% có kế hoạch tăng tuyển.

Robot được sử dụng để hướng dẫn bệnh nhân tại bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ở chiều ngược lại, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin có xu hướng gia tăng. Trong số các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp vào các vị trí công nghệ thông tin, 10,3% đang cân nhắc mở rộng tuyển dụng, đặc biệt tại các doanh nghiệp chế tạo đang đẩy mạnh ứng dụng AI. Đối với các công việc lao động trực tiếp, 8,5% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 1,5% có kế hoạch cắt giảm.

Những thay đổi trong cơ cấu tuyển dụng cũng đặt ra yêu cầu mới đối với sinh viên và doanh nghiệp. Ông Yosuke Hasegawa, chuyên gia nghiên cứu thị trường lao động của Mynavi, nhận định sinh viên cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực làm việc để xây dựng sự nghiệp phù hợp với mục tiêu cá nhân. Trong khi đó, các doanh nghiệp cần tìm hiểu sâu hơn về định hướng nghề nghiệp của ứng viên nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa người lao động và tổ chức.

Không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển dụng, AI còn làm thay đổi phương thức đào tạo và tích lũy kinh nghiệm của nhân viên trẻ. Ông Tasuku Kashiwamura, nghiên cứu viên trưởng tại Viện Nghiên cứu Daiichi Life, cho rằng khi AI ngày càng đảm nhiệm các công việc thường xuyên như lập biên bản cuộc họp, nhân viên mới sẽ có ít cơ hội tích lũy kinh nghiệm thông qua những nhiệm vụ cơ bản theo cách truyền thống. Vì vậy, khả năng trực tiếp thu thập thông tin và nhận diện những công việc không thể thay thế bằng AI sẽ ngày càng trở nên quan trọng đối với người lao động trẻ.