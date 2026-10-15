Trí tuệ nhân tạo: 8 bang nước Mỹ kiện ChatGPT gây hại cho người dùng

Biểu tượng của OpenAI và ChatGPT. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu cơ quan tư pháp các bang Iowa, Kansas và Arizona đã độc lập đệ trình các vụ kiện tại tòa án tiểu bang. Đơn kiện cho rằng ChatGPT được thiết kế để tạo cảm giác dễ gần và lôi cuốn nhằm chiếm lấy lòng tin của người dùng; song lại củng cố những ảo tưởng, khuyến khích các hành vi nguy hiểm và hỗ trợ người dùng lên kế hoạch cho các hành vi bạo lực, như các vụ xả súng hàng loạt.

Các đơn kiện đều cáo buộc OpenAI vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của các bang khi đưa ra thông tin gây hiểu lầm về mức độ an toàn của ChatGPT. Các bang cũng cho rằng công ty này đã gây ra vấn đề nghiêm trọng cho cộng đồng khi đe dọa đến sức khỏe của cư dân. Các nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc OpenAI phải thay đổi cách thức vận hành của ChatGPT. Cụ thể, các bang muốn ngăn chặn công ty phát triển các mô hình AI có khả năng tự cải thiện, trừ khi OpenAI có thể đảm bảo rằng các mô hình đó phù hợp với các giá trị của con người.

Các bang khác tham gia vào nhóm này bao gồm Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska và West Virginia cũng yêu cầu OpenAI phải chịu các khoản phạt dân sự do vi phạm luật cùng bồi thường thiệt hại.

OpenAI chưa phản hồi về các cáo buộc trên.

Đây là hành động phối hợp lớn nhất từ phía các tiểu bang nhắm vào một công ty trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần gia tăng làn sóng thách thức pháp lý mà OpenAI đang phải đối mặt trong bối cảnh công ty này chuẩn bị niêm yết cổ phiếu. Hồi tháng 6, bang Florida cũng đã đệ trình một vụ kiện tương tự với "cha đẻ" của ChatGPT. Ngoài ra, công ty này cũng đang đối mặt với hàng chục vụ kiện khác từ các cá nhân, với cáo buộc rằng ChatGPT đã hỗ trợ người dùng lên kế hoạch cho các vụ xả súng hàng loạt hoặc các hành vi bạo lực khác.