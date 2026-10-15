Trí tuệ 18 quốc gia hội tụ tại ATC 2026

Sáng 15/10, Hội nghị quốc tế về Công nghệ Truyền thông tiên tiến (ATC 2026) do Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, đón những công trình nghiên cứu được gửi về từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV), Hội Truyền thông IEEE (IEEE ComSoc) và Trường Đại học Quy Nhơn cùng phối hợp tổ chức ATC 2026, kéo dài đến hết ngày 17/10.

Đại biểu, diễn giả và ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm trên sân khấu lễ khai mạc ATC 2026 tại Trung tâm ICISE, Quy Nhơn.

ATC 2026 góp sức làm chủ công nghệ chiến lược Việt Nam

Phát biểu khai mạc ATC 2026, ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch REV, cho biết hội nghị thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế với 280 bài báo gửi về, ghi nhận 1.068 lượt đóng góp tác giả từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Các tác giả đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Bangladesh, Australia, Nga, Pháp, Đức, Bỉ, Anh, Mỹ và Canada, góp phần tạo nên diễn đàn trao đổi học thuật quốc tế tại thành phố biển miền Trung.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, phát biểu khai mạc ATC 2026.

Ban tổ chức ATC 2026 chấp nhận 160 trong tổng số 280 bài báo gửi đến sau quá trình phản biện, đạt tỷ lệ 57,1%. Bình quân mỗi bài gửi đến có 3,8 lượt tác giả, còn ở nhóm bài được chấp nhận là 4,4 lượt, cho thấy những công trình vượt qua phản biện thường có sự tham gia của nhiều tác giả hơn mặt bằng chung. Trong tổng số 1.068 lượt đóng góp tác giả ban đầu, có 705 lượt thuộc về các bài được chấp nhận, chiếm khoảng 66%, với tác giả đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhóm tác giả châu Âu ghi dấu ấn riêng khi 31 trong 36 lượt đóng góp từ châu Âu xuất hiện ở các bài được chọn, đạt 86,1%, cao hơn đáng kể tỷ lệ chung của ATC 2026, qua đó đẩy tỷ trọng tác giả châu Âu từ 3,4% ở vòng gửi bài lên 4,4% trong danh sách chính thức. Toàn bộ 160 bài được chấp nhận sẽ được đưa vào kỷ yếu ATC 2026. Phó Chủ tịch REV đánh giá đây là những con số ấn tượng, phản ánh quy mô và kết quả của hội nghị khoa học năm nay.

Đại diện đơn vị đăng cai, PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, bày tỏ vinh dự khi nhà trường phối hợp với REV và IEEE ComSoc tổ chức ATC 2026 tại Trung tâm ICISE. Ông nhấn mạnh ý nghĩa của việc hội nghị trở lại Quy Nhơn sau lần tổ chức năm 2017, đồng thời kỳ vọng sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi học thuật, chia sẻ ý tưởng và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực truyền thông cùng các công nghệ liên quan.

PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phát biểu chào mừng các đại biểu dự ATC 2026.

Với 160 bài được chấp nhận trong tổng số 280 bài gửi về, ATC 2026 tiếp tục duy trì yêu cầu tuyển chọn học thuật của diễn đàn. Ra đời năm 2008, ATC đã khẳng định vị thế trong cộng đồng khoa học Việt Nam về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin, đồng thời kết nối các nhà nghiên cứu trong nước với đồng nghiệp quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo. Qua các kỳ tổ chức, diễn đàn thu hút sự tham gia của giới khoa học từ nhiều quốc gia, với các công trình nghiên cứu cập nhật những hướng phát triển mới của công nghệ.

Theo ông Đoàn Quang Hoan, REV coi năm 2026 là năm mang dấu ấn riêng. Hội đề nghị đội ngũ nhà khoa học và hội viên dồn trọng tâm vào nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, bám theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tinh thần ấy hiện rõ trong cách ATC 2026 lựa chọn chủ đề, khi nghị trình hướng vào những lĩnh vực đang định hình tương lai của ngành điện tử và truyền thông.

Trí tuệ nhân tạo là chủ đề xuyên suốt chương trình ATC 2026, từ các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới đến mạng truyền thông 5G/6G. Bên cạnh đó, các nhà khoa học thảo luận về mạng truyền thông thông minh và an toàn, điện tử và vi mạch tích hợp, anten và truyền sóng, kỹ thuật siêu cao tần, thông tin vệ tinh, cùng công nghệ phục vụ giao thông và đô thị thông minh. Chương trình bao quát 38 chủ đề thuộc 10 nhóm chuyên môn, với 5 báo cáo chính, 17 phiên báo cáo thường và 7 phiên chuyên đề trong ba ngày. Hai phiên chuyên đề về truyền thông 5G/6G tích hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ cho giao thông, đô thị thông minh làm nổi bật sự giao thoa giữa các lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời tạo cơ hội kết nối kết quả khoa học với nhu cầu phát triển các hệ thống và dịch vụ thực tế.

Đại biểu theo dõi phiên khai mạc ATC 2026 tại hội trường Trung tâm ICISE, Quy Nhơn.

Điện tử, viễn thông đứng ở trung tâm công nghệ chiến lược quốc gia

Theo ông Đoàn Quang Hoan, điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phó Chủ tịch Hội REV kỳ vọng các công trình được trình bày tại ATC 2026 sẽ đóng góp thiết thực cho Việt Nam, nhất là trong quá trình làm chủ công nghệ chiến lược và thúc đẩy chuyển đổi số. Thay mặt Hội REV, ông Đoàn Quang Hoan cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp cho hội nghị, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tính chuyên nghiệp của ban tổ chức. Ông cũng gửi lời cảm ơn Trường Đại học Quy Nhơn, Trung tâm ICISE và IEEE ComSoc vì sự hỗ trợ tích cực dành cho sự kiện.

Với Trường Đại học Quy Nhơn, việc đăng cai ATC 2026 cũng gắn với định hướng phát triển của nhà trường. PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thành lập năm 1977, trường đã phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đồng thời từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số. Hướng tới năm 2030, trường xác định năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực ưu tiên, song song với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại biểu và người tham dự chụp ảnh chung trước tòa nhà Trung tâm ICISE trong ngày khai mạc ATC 2026.

PGS.TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn REV, IEEE ComSoc, ban tổ chức, ban chương trình kỹ thuật, các diễn giả chính, khách mời, nhà tài trợ và những người đã đóng góp cho ATC 2026. Ông chúc các đại biểu có những phiên thảo luận hiệu quả, mở rộng kết nối với các đối tác mới và có khoảng thời gian đáng nhớ tại Quy Nhơn, đồng thời chúc hội nghị thành công.

Ông Đoàn Quang Hoan nhắc lại tháng 10/2017, ông cũng có mặt tại ICISE để phát biểu khai mạc ATC lần thứ 10. Theo ông, 09 năm qua chứng kiến những thay đổi rõ nét của Quy Nhơn nói chung và Trường Đại học Quy Nhơn nói riêng, đặc biệt là sự trưởng thành của đội ngũ giáo sư, cán bộ khoa học, tạo nền tảng để nhà trường tổ chức những sự kiện khoa học quốc tế như ATC 2026.

Ban tổ chức hướng tới việc tạo thêm cơ hội trao đổi học thuật, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và chuyên gia công nghệ thông qua các phiên khoa học và hoạt động kết nối tại ATC 2026. Hội nghị cũng góp phần quảng bá môi trường nghiên cứu khoa học của Việt Nam, đưa hình ảnh Quy Nhơn và Gia Lai đến gần hơn với cộng đồng khoa học quốc tế.