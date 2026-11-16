Tri Tôn trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên

Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, xã Tri Tôn có 18 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của các đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển địa phương.