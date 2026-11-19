Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xã Tri Tôn.

Căn nhà thứ nhất được bàn giao cho hộ bà Néang Viên, có diện tích 32m²; căn nhà thứ hai bàn giao cho hộ ông Chau Nuôn, diện tích 36m². Cả 2 căn nhà đều có mái và vách bằng tôn, nền lát gạch men, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các gia đình.

Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà trên 80 triệu đồng. Trong đó, nhà hảo tâm Nguyễn Thị Thu Em (người dân địa phương) hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình đối ứng.

Dịp này, UBND xã Tri Tôn và nhà tài trợ còn trao tặng nhiều phần quà, chúc mừng các gia đình có nhà mới.